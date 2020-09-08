南韓實習醫師今停止罷診 醫科生拒報國考衝突仍無解

南韓實習醫師結束罷診，時隔18天重返醫院崗位。（歐新社）

2020-09-08 21:20:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府先前推出醫學院擴招等醫療政策，引起醫界不滿，南韓實習醫生協會從8月21日起罷診抗議，今（8）日早上7時停止罷診，時隔18天重返醫院崗位，但近日爆發醫科生集體拒報醫師國考，醫界也表示仍有重啟罷診的可能性。

綜合外媒報導，多家首爾主要醫院如首爾大學醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院的實習醫師今日重返醫院，而各家醫院也因為罷診時間較長，對這些實習醫師進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，並調整手術與看診班表，要恢復到罷診前的狀態大約需要2週。

請繼續往下閱讀...

由於罷診所造成的醫療壓力越來越大，南韓實習醫生協會因此宣佈結束罷診，但仍有再次集體罷診的可能性。近日有醫科大學生由於反對醫學院擴招政策，集體拒絕報名醫師國考，醫生國家考試實際技能考試於今日開始，其報考率只有14%，有將近2700人沒有報考。

南韓實習醫生協會和南韓醫師協會表示，如果當局不解決醫科生拒絕報考的問題，醫界會向政府施壓，再次集體罷診。但南韓政府表示，不會延長國考報名時間，也不會對沒報名的學生實施救濟政策，這次的拒報國考事件可能再次拉高醫界與政府的衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法