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    有錯都是別人錯？ 中國外交部要印度立即停止危險行為

    中國指控印度在邊境開響45年來第一槍，嚴重挑釁，趙立堅今天再展現中國沒有錯的態度回應此事。（法新社）

    中國指控印度在邊境開響45年來第一槍，嚴重挑釁，趙立堅今天再展現中國沒有錯的態度回應此事。（法新社）

    2020-09-08 19:58:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境問題持續升溫，近日又爆發衝突。中國今天（8日）指控印軍7日非法越線，還對前往交涉的中國邊防部隊巡邏人員「鳴槍威脅」，痛批印方十分惡劣；印度則駁斥越界行為，指中方賊喊捉賊，明明是解放軍先鳴槍還想誤導外界。對此，中國外交部發言人趙立堅今天再次展現「中國永遠沒錯」的態度，強調是印度挑釁在先，呼籲印方立即停止危險行為。

    綜合媒體報導，趙立堅在今天的例行記者會上重申，這次事件是印方先向中國邊防部隊開槍，也是1975年之後打破兩方平靜的第一槍。趙立堅說，中方已經通過外交和軍事渠道向印方提出嚴正交涉，要求印度立即停止危險的挑釁行為，「雙方應該通過和平、通過協商對話來解決雙方的分歧，對抗對雙方都沒有好處。」

    而中共官媒《環球時報》更嗆，若印度持續開槍，雙方將準備迎來邊境地區血雨腥風的新時期。中國清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰則向《環球時報》說，此事件顯示印度「以壓促談」的想法沒改變，進而擺出了「以武逼談」的架勢。

    面對中共上下一副有錯都是別人錯在先的態度，印方今天則反控是中國解放軍先企圖靠近中印邊境實際控制線，在印方的勸阻下，解放軍向空中開了幾槍，試圖威嚇印方部隊。儘管中方嚴重挑釁，但印方仍保持很大的克制力，以成熟和負責任的態度行事。

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