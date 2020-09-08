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    成都桂花巷老樹被砍光 官方：移植觀感不佳的樹木

    當地施工單位將政府眼中所謂「觀感不佳」老樹全部砍除。據當地媒體統計，一共31株老樹慘遭砍伐。（圖擷取自微博）

    當地施工單位將政府眼中所謂「觀感不佳」老樹全部砍除。據當地媒體統計，一共31株老樹慘遭砍伐。（圖擷取自微博）

    2020-09-08 21:22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國成都市桂花巷兩旁的桂花樹已有300年歷史，也是當地著名景點，但當地政府近日在未知會民眾的情況下，突然將把桂花全部砍光，引發當地民眾不滿，然而官方在事後竟稱，砍樹的原因是因為「觀感不佳」。

    據中媒報導，桂花巷位於成都市核心城區，是一條近千公尺的小巷，清代時稱「丹桂胡同」，道路兩旁種滿了鬱鬱蔥蔥的桂花樹和香樟樹，是當地著名景點。

    然而如此景色中國政府也是說砍就砍，巷內一名五金店老闆向當地媒體說，政府人員從9月5日開始連續砍了3天，不但沒人來知會一聲，事前也沒有任何政府部門發出通知。

    成都城市更新局說，施工原因是配合老舊小區改造景觀。「原來栽種的桂花樹，有部分在觀感上並不是很好看，我們現在選取一些觀感上比較良好的樹木將其進行移植」，而針對施工部分，城市更新局則甩鍋稱，是因為施工單位「粗暴施工」。

    這起事件也被網友爆料到推特，該名網友也抱怨：「中共從1949年到現在毀了多少歷史古蹟，數不勝數。這是有形的，還有無形的呢？還有人的精神和靈魂呢？」、「中國人啊。我們雖然打不過它，我們至少可以消極反抗啊。它的任何政策我們可以不執行嗎？我們可以不配合嗎？我們可以不說謊嗎？」

    中國網友們在當地媒體的新聞稿推文抱怨，稱當地政府甩鍋到施工單位。（圖擷取自微博）

    中國網友們在當地媒體的新聞稿推文抱怨，稱當地政府甩鍋到施工單位。（圖擷取自微博）

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