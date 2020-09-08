成都桂花巷老樹被砍光 官方：移植觀感不佳的樹木
〔即時新聞／綜合報導〕中國成都市桂花巷兩旁的桂花樹已有300年歷史，也是當地著名景點，但當地政府近日在未知會民眾的情況下，突然將把桂花全部砍光，引發當地民眾不滿，然而官方在事後竟稱，砍樹的原因是因為「觀感不佳」。
據中媒報導，桂花巷位於成都市核心城區，是一條近千公尺的小巷，清代時稱「丹桂胡同」，道路兩旁種滿了鬱鬱蔥蔥的桂花樹和香樟樹，是當地著名景點。
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然而如此景色中國政府也是說砍就砍，巷內一名五金店老闆向當地媒體說，政府人員從9月5日開始連續砍了3天，不但沒人來知會一聲，事前也沒有任何政府部門發出通知。
成都城市更新局說，施工原因是配合老舊小區改造景觀。「原來栽種的桂花樹，有部分在觀感上並不是很好看，我們現在選取一些觀感上比較良好的樹木將其進行移植」，而針對施工部分，城市更新局則甩鍋稱，是因為施工單位「粗暴施工」。
這起事件也被網友爆料到推特，該名網友也抱怨：「中共從1949年到現在毀了多少歷史古蹟，數不勝數。這是有形的，還有無形的呢？還有人的精神和靈魂呢？」、「中國人啊。我們雖然打不過它，我們至少可以消極反抗啊。它的任何政策我們可以不執行嗎？我們可以不配合嗎？我們可以不說謊嗎？」
中共除了拆就是毁。除了扒就是杀。— 青山兰 （@qingshanlan） September 7, 2020
毁灭性是中共骨子里就带着的。
中共从49年到现在 毁了多少历史古迹。数不胜数。这是有形的。还有无形的呢？ 还有人的精神和灵魂呢？
中国人啊。我们虽然打不过他 我们至少可以消极反抗啊。他的任何政策我们可以不执行吗？ 我们可以不配合吗？ 我们可以不说谎吗？ pic.twitter.com/oJDqn3tMT5