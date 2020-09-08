為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓爭議牧師遭重新收押 愛第一教會要告政府「武肺詐欺」

    愛第一教會備受爭議的負責人、牧師全光焄因違反保釋條件，周一遭法院取消保釋重新收押。（歐新社）

    愛第一教會備受爭議的負責人、牧師全光焄因違反保釋條件，周一遭法院取消保釋重新收押。（歐新社）

    2020-09-08 19:42:41

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓受「愛第一」教會和其舉辦的光化門集會影響，境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，該教會今（8）日揚言要控告文在寅政府，稱南韓政府藉由「武漢肺炎詐欺騙局」傷害公眾。

    綜合韓媒報導，「愛第一」教會宣布這項消息前一天，該教會備受爭議的負責人、牧師全光焄因上個月參加首爾市中心的反政府集會，違反了保釋條件，週一被法官取消保釋重新收押，法院還沒收了保釋金3000萬韓元（約新台幣73萬元）。

    根據南韓疾控部門的數據，該教會組織的光化門集會已導致539人感染武肺病毒，迄今總共有1167例確診病例與「愛第一」教會有關。

    該教會的律師在記者會上說，「法院取消保釋的決定證明南韓受到嚴重損害。」指責總統文在寅將新一波疫情爆發的責任轉到牧師身上，並誇大了教會對病毒傳播的影響。

    律師們說，「政府藉由武漢肺炎詐欺騙局打壓自由和基督教。」他們聲稱，政府以控制疫情的名義過度使用權威，對公眾造成損害，包括要求該教會提交完整的成員名單。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》1韓籍承包商確診 駐韓美軍再拉警報
    2020-09-06 12:13

    武漢肺炎》1韓籍承包商確診 駐韓美軍再拉警報
    武漢肺炎》南韓單日增248例 文在寅痛罵不配合防疫
    2020-08-31 23:17

    武漢肺炎》南韓單日增248例 文在寅痛罵不配合防疫
    99購物節開跑！3C家電折價再送禮

    99購物節開跑！3C家電折價再送禮
    武漢肺炎》可怕！南韓光化門集會確診者 一度失去聯繫
    2020-08-24 13:38

    武漢肺炎》可怕！南韓光化門集會確診者 一度失去聯繫
    武漢肺炎》愛第一教會稱變「替罪羊」 要控告總理、首爾市長
    2020-08-23 20:07

    武漢肺炎》愛第一教會稱變「替罪羊」 要控告總理、首爾市長
    2020亞洲幸福企業出爐！這家又連莊

    2020亞洲幸福企業出爐！這家又連莊
    武漢肺炎》愛第一教會引爆疫情危機 南韓昨派員前往搜查
    2020-08-22 12:51

    武漢肺炎》愛第一教會引爆疫情危機 南韓昨派員前往搜查
    國際今日熱門
    2020-09-07 21:09

    武漢肺炎》中國擬竄改疫情史！他示警：中共日常

    2020-09-08 00:04

    揮毫為遭港警「騎身」12歲女孩發聲！ 林夕罕見連環怒轟

    2020-09-07 22:57

    謠言終結站》習近平女兒在哈佛畢典獻唱？ 是日本女星啦

    2020-09-07 20:58

    軍武新知》5倍音速！美軍自走砲測試 首度擊落巡弋飛彈靶機

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播