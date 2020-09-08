南韓爭議牧師遭重新收押 愛第一教會要告政府「武肺詐欺」

愛第一教會備受爭議的負責人、牧師全光焄因違反保釋條件，周一遭法院取消保釋重新收押。（歐新社）

2020-09-08 19:42:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓受「愛第一」教會和其舉辦的光化門集會影響，境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，該教會今（8）日揚言要控告文在寅政府，稱南韓政府藉由「武漢肺炎詐欺騙局」傷害公眾。

綜合韓媒報導，「愛第一」教會宣布這項消息前一天，該教會備受爭議的負責人、牧師全光焄因上個月參加首爾市中心的反政府集會，違反了保釋條件，週一被法官取消保釋重新收押，法院還沒收了保釋金3000萬韓元（約新台幣73萬元）。

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根據南韓疾控部門的數據，該教會組織的光化門集會已導致539人感染武肺病毒，迄今總共有1167例確診病例與「愛第一」教會有關。

該教會的律師在記者會上說，「法院取消保釋的決定證明南韓受到嚴重損害。」指責總統文在寅將新一波疫情爆發的責任轉到牧師身上，並誇大了教會對病毒傳播的影響。

律師們說，「政府藉由武漢肺炎詐欺騙局打壓自由和基督教。」他們聲稱，政府以控制疫情的名義過度使用權威，對公眾造成損害，包括要求該教會提交完整的成員名單。

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