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    中趁美大選後「政治真空期」攻台？德媒分析需2大前提齊備

    習近平以中共中央軍委主席身份視察演習。（美聯社資料照）

    習近平以中共中央軍委主席身份視察演習。（美聯社資料照）

    2020-09-08 16:08:27

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國11月3日總統大選的結果，料牽動台海局勢發展。《法蘭克福匯報》近日針對中國是否會利用美國選後的「政治真空期」攻打台灣提出分析，指稱中方可能會在2大前提齊備下行動，但目前並未出現相關跡象。

    《德國之聲》（DW）7日報導，法蘭克福匯報東亞政治記者Friederike Böge發表題為「如果台灣淪陷」（Wenn Taiwan fällt）的分析文章，開頭首先引述英國倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生的說法。

    曾銳生指出，假設川普以非常小的差距輸掉總統選舉，而他不承認計票結果，這種情況可能也會引發中國方面一連串慌亂反應，在很短的時間內大幅度提高一場戰爭爆發的風險，「北京可能會從中看到千載難逢的機會」，亦即佔領台灣。

    對此，Friederike Böge認為，北京攻台必須有2個前提，一是認定美國政治系統陷入癱瘓，完全無法向台灣提供軍事援助；二是人民解放軍必須在新任美國總統上任前，及時在台灣島附近區域集結足夠的兵力和物力。不過，到目前為止，沒有任何與此相關的跡象。

    雖然北京趁美國大選後局勢未定而攻台，只是一種假設，但知名的中國研究學者提出這種想法，就說明台灣海峽的和平如今已變得十分脆弱。而一旦假想成真，台灣面對技術和人員上更佔優勢的入侵軍隊，能夠支撐多久等待美軍支援，是關鍵問題之一。Friederike Böge稱不同評估顯示，美軍出兵支援可能需要數週、甚至數月。

    Friederike Böge繼續提到，有人把中國有關「統一」的說法，拿來與德國統一類比，但「台灣從來不是1949年成立的（新）中國的一部分」。他指出，大部分西方國家承認這世界上只有一個中國，但並未針對台灣的地位明確表態。因此，中國外交部長王毅近期訪德時，曾說「一個中國原則」是「國際社會共識」，只說對事實的一半。

    Friederike Böge最後表示，中國在可預見的未來，應沒有打算與美國開戰，但北京或許會在認為美國不會捲入其中的前提下，考慮入侵台灣。川普在面對南韓或庫德族等盟友時的舉棋不定，可能會加強北京的這種預判，當然也包括誤判的可能。

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