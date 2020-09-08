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    惡劣！印度19歲少女染武肺送醫 卻遭救護車司機性侵

    犯案司機努法爾。（圖為電視畫面擷圖）

    犯案司機努法爾。（圖為電視畫面擷圖）

    2020-09-08 15:52:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度西南部喀拉拉邦一名19歲少女確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並被送往當地醫院接受治療，卻在送醫過程中遭救護車司機性侵，目前嫌犯已被警方逮捕。

    綜合印度媒體報導，事發在6日凌晨，被害者與另一名同樣確診的40歲婦女搭乘同一輛救護車，雖然兩人的目的地不同，但是被害者就醫院距離較近，29歲的嫌犯努法爾（Noufa）卻選擇先將那名40歲婦女送到醫院。

    努法爾隨後將救護車駛入無人的荒僻小道，然後蹂躪被害者。此後，他又向被害者道歉並威脅她不要聲張，得到被害者的應允後，才將其送往就診醫院。被害者表面上同意，但卻機智地用手機將嫌犯威脅的話錄了下來。

    次日，被害者將錄音交給醫院的工作人員，並獲得協助報警。努法爾很快就被警方以涉嫌性侵犯和強姦罪名逮捕。目前他已經被解職，並在等待起訴中。

    這起性侵案引發印度民間怒火，婦運人士要求印度當局加強規範，不要將有犯罪前科的人安排在與疫情有關的崗位上，並認為這起性侵案表明，女性患者在被送往醫院時需要特殊保護。

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