中國著名詩人王藏夫妻 遭「煽動顛覆國家」罪名逮捕留下4稚子

詩人王藏、王麗雙雙被以煽動顛覆國家政權罪逮捕。（擷取自推特）

2020-09-08 11:47:14

〔即時新聞／綜合報導〕中共執政後長期以來持續迫害人權，近年更是變本加厲，外媒披露，中國著名詩人、人權捍衛者王藏夫妻雙雙被以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕，留下4名失去父母的稚子。

根據《美國之音》報導，本名王玉文的王藏是中國著名詩人、影視編劇及畫家，被外界譽為人權捍衛者，王藏今年7月3日被以煽動顛覆國家政權罪逮捕，他罹患憂鬱症的妻子王麗（本名王利芹）因在推特上為丈夫發聲也受到牽連，隨後也被以相同罪名逮捕，目前2人分別被關在異地，對外溝通管道盡失。

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報導指出，王藏曾在2014年香港雨傘革命期間聲援港人，遭北京警方以尋釁滋事罪關押9個月，期間受盡酷刑，王出獄後不改本色，仍持續為人權發聲，在今年5月30日被警方從家中強行押走，7月3日被正式批准逮捕。

王藏被捕後，妻子王麗持續受到來自當局的迫害，在精神不堪重壓之下出現精神分裂及嚴重憂鬱症症狀，她最終選擇在推特上披露警方執法的過程，包括數十人當著孩子與老人的面將王藏按倒，戴上手銬及黑頭套強行押走等細節，希望外界關注他們一家。

沒想到就在求救訊息發布沒多久後，王麗就「被失蹤」了，家中留下4個孩子沒有父母照護，經家人打探後才知道王麗已被警方逮捕，家屬透露，王麗目前精神狀況極差，在獄中境況令人擔憂。

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