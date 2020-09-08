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    日本自衛隊武肺確診病例頻傳 兼顧訓練及防疫成為新難題

    由於自衛隊內確診病例頻傳，兼顧訓練任務與防疫成為自衛隊當前重點。圖為足柄號。（圖擷取自海上自衛隊官網）

    由於自衛隊內確診病例頻傳，兼顧訓練任務與防疫成為自衛隊當前重點。圖為足柄號。（圖擷取自海上自衛隊官網）

    2020-09-08 11:31:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本自衛隊內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例日漸上升，結製目前為止已超越110例，使得原本要派遣護衛艦前往海外活動的時程也受影響，自衛隊幹部對此強調，中國等周邊國家的活動頻繁，必須持續訓練和演習，摸索訓練任務與防疫之間的平衡是當前重點。

    根據日本《共同社》報導，海上自衛隊護衛艦「村雨號」原定8月30日從橫須賀基地出發前往阿曼灣和阿拉伯海北部部署換防，但1日卻傳出艦上有1名官兵確診，使得換防計劃喊停，暫由護衛艦「霧雨號」持續駐防阿曼灣。

    神盾驅逐艦「足柄號」在7月時也曾出現確診病例，導致「足柄號」參與美國環太平洋軍演的時程延後10天，海上自衛隊幹部透露：「今後可能也會發生同樣的情況，只能做好心理準備並制訂相應計劃。」

    而陸上自衛隊為了防止部隊移動會導致疫情擴大，徹底要求隊員佩戴口罩，並極力限制官兵使用民間設施，訓練場內帳篷住宿人數也少於額定人數，希望能藉由諸多防疫措施防止疫情擴散。陸上自衛隊幹部表示：「防疫對策在一方面也造成了部隊負擔，但只能力求防疫與訓練兩者皆能兼顧。」

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