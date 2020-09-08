南韓法務部長爆醜聞 私下聯繫國防部安排兒子當爽兵

南韓法務部長秋美愛被爆出插手軍方人事安排。（歐新社）

2020-09-08 09:43:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與北韓關係長期緊張，必須維持軍事競爭力，服兵役也是每個南韓成年男性應盡的義務，不過今年1月才上任的南韓法務部長秋美愛卻被韓媒爆出「喬兵役」疑雲，報導指出秋美愛在2017年末至2018年初擔任共同民主黨黨代表期間，曾聯繫國防部為自己的兒子爭取平昌東奧翻譯兵資格。

根據南韓《中央日報》報導，國民之力黨申源湜議員辦公室指出，前任駐韓美國第八軍韓軍支援團長透露，當時國防部長辦公室和國會聯絡辦公室接到了很多「請託電話」，希望安排秋美愛的兒子當平昌冬奧的翻譯兵，而外界也懷疑秋美愛可能利用黨代表職位干涉部隊人事安排。

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時任南韓前國防部長宋勇武強調，該事件確有其事，但他是在相關報導出來之後才得知當時下屬有阻止這件事。宋勇武指出，與該事件有關的人物是曾在民主黨擔任黨職人員的部長政策顧問，該顧問表示，秋美愛黨代表辦公室曾來電詢問有關翻譯兵的選拔程序，當時按照規定向其進行說明，而當時部長辦公室的某職員也了解此事。不過部長辦公室職員卻直言，當時這名顧問要他協助秋美愛的兒子通過翻譯兵選拔，他和顧問表明這樣作違反「禁止不正當請託法」，拒絕顧問的要求。

國民之力黨緊急對策委員長金鐘仁昨日在緊急對策委員會上表示：「這種皇帝版的部隊服役特殊待遇堪稱第二起為子女謀福利的曹國事件，讓秋美愛繼續擔任部長，本身就是對法治的破壞」，要求秋美愛辭職。對此，秋美愛辦公室則表示，秋美愛願意接受檢察院徹底調查，藉此查明事情真相。

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