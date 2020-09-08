習近平自誇中國抗疫「英勇壯舉 」 盛大頒獎不戴口罩

中國今日舉行全國對抗肺炎疫情表彰大會，大會由中國國務院總理李克強主持，中國國家主席習近平向獲得國家勳章和國家榮譽稱號的人士頒授勳章獎章。不過台上的領導高層及接受頒獎的人士均未配戴口罩。（路透）

2020-09-08 12:07:25

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國今日舉辦對抗疫情表彰大會，世界衛生組織7日指出，全球疫情尚未結束，且中國仍有輸入病例，強調沒有自滿的空間，對於疫情可能再次爆發的風險須謹慎以對。

中國今日上午在北京人民大會堂舉行全國對抗肺炎疫情表彰大會，大會由中國國務院總理李克強主持，中國國家主席習近平向獲得國家勳章和國家榮譽稱號的人士頒授勳章獎章，並發表重要講話。習近平在發表談話時稱「在過去8個多月時間裡，中國進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，取得抗擊新冠肺炎疫情鬥爭重大戰略成果，創造了人類同疾病鬥爭史上又一個英勇壯舉」。

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在疫情初期被任命為國家衛健委高級專家組組長的鍾南山獲得「共和國勳章」，獲得「人民英雄」國家榮譽稱號的則包含在武漢抗疫80多天的天津中醫藥大學校長張伯禮、武漢市金銀潭醫院院長張定宇，以及領導疫苗研究的軍事科學院生物工程研究所所長陳薇。

隨後習近平等人為受表彰的全國抗擊武肺疫情「先進個人」、「先進集體代表」、「全國優秀共產黨員」、「全國先進基層黨組織」代表頒獎。根據中國黨媒先前發布的「擬表彰對象」名單，本次獲表彰及追授封號的人可能多達1700人及650個單位，除了醫學專家外，就連中國外交部發言人華春瑩也在名單裡。

除了主席台上的領導人之外，此次出席大會的人士都於胸前佩帶一朵大紅花，台下的出席人員也大多都有配戴口罩，不過台上的領導高層及接受頒獎的人士均未配戴口罩，防疫只有做半套。

針對中國舉辦對抗疫情表彰大會，WHO昨日就曾示警，提醒中國至今仍有輸入病例，必須謹慎應對疫情，且全球疫情尚未結束，目前並無自滿的空間，即使零星的病例都可能擴大變成群聚感染。

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除了主席台上的領導人之外，此次出席大會的人士都於胸前佩帶一朵大紅花，台下的出席人員也大多都有配戴口罩，不過台上的領導高層及接受頒獎的人士均未配戴口罩。（法新社）

中國今日上午在北京人民大會堂舉行全國對抗肺炎疫情表彰大會，大會由中國國務院總理李克強主持，中國國家主席習近平向獲得國家勳章和國家榮譽稱號的人士頒授勳章獎章。（路透）

除了主席台上的領導人之外，此次出席大會的人士都於胸前佩帶一朵大紅花，台下的出席人員也大多都有配戴口罩，不過台上的領導高層及接受頒獎的人士均未配戴口罩，防疫措施未統一。（法新社）

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