哈紹吉家屬原諒 凶手死罪獲赦免5人關20年

2020-09-08 00:13:02

〔中央社〕沙烏地阿拉伯法院判決記者哈紹吉謀殺案8名罪犯7至20年徒刑。由於哈紹吉家屬曾聲明已經原諒，使凶手死罪得到赦免。沙烏地檢方指出，判決已「定讞並且必須予以執行」。

沙烏地阿拉伯英文報「阿拉伯新聞報」（Arab News）報導，沙烏地檢察機關指出，其中5人被判20年、1人10年、兩人7年。

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檢方發言人指出，經審酌哈紹吉（Jamal Khashoggi）家屬的赦免權後進行量刑，判決已「定讞並且必須予以執行」。

報導引述檢方聲明指出，此一判決意味哈紹吉案在公法和私法上都已結案。

哈紹吉長子薩拉（Salah Khashoggi）於5月22日在推特張貼聲明說：「做為殉教者哈紹吉家屬，我們宣布已經原諒殺害我們父親的人。」

沙烏地法律規定，若謀殺案被害人家屬原諒凶手，則他們有機會免於死刑。薩拉上述聲明使得凶手的死罪得到赦免。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

哈紹吉於2018年10月2日在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害，至今尚未尋獲的遺體據信遭到肢解處理。

沙烏地本來聲稱哈紹吉已自行離開領事館，經提出諸多自相矛盾說法才在案發18天後，坦承他已在領事館內遇害，並歸咎於「自作主張的」惡棍特工所為，不過對於遺體所在迄今不漏口風。

外界認為王儲最高階幕僚卡塔尼（Saud al-Qahtani）策劃本案。不過檢方指出，經調查後，卡塔尼因「證據不足」而不予起訴。前情報機構副首長阿希里（Ahmed al-Assiri）負責監督殺害哈紹吉，他雖被起訴，最終也因證據不足而獲判無罪。

哈紹吉遇害後，沙烏地因為自由和人權惡名昭彰而遭到媒體大加撻伐。美國中央情報局（CIA）和聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）都直指哈紹吉之死與王儲有關。

卡拉馬爾德去年在調查報告中作成本案為沙烏地難辭其咎的「預謀處決」結論。（編輯：陳正健）

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