逾百人整夜空等！香港示威者被捕沒下文 警方疑刻意拖時間

昨天遊行部分被捕人士押往秀茂坪警署，直到今早才有律師得以接觸被捕人士。（圖擷取自「凝聚觀塘」臉書）

2020-09-07 20:33:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士昨天（6日）發起「和勇九龍大遊行」，大批警察出動驅離群眾，至少有289人被捕，分別被扣留在紅磡警署及秀茂坪警署內。其中秀茂坪警署昨晚將被捕人士帶回後，一度禁止家屬及律師探望，一直到今天早上，律師才陸續接觸被捕人士，讓民主派議員批港警刻意拖慢進程；「學民女神」周庭也在臉書上痛罵政府沒資格講人權。

綜合媒體報導，本月6日原本是香港四年一度的立法會選舉，但港府先前以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為由延期舉辦，引起民憤，民主派人士遂在昨天發起遊行抗議。港警此前就預告「絕不手軟」，當天更大規模濫捕近300名民眾。被捕人士分別被押至紅磡警署及秀茂坪警署，紅磡警署內有約200人；秀茂坪警署約100人。

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臉書「凝聚觀塘」昨天開始即時記錄秀茂坪警署外情況，指出昨晚6點過後，被捕人士陸續押至秀茂坪警署。現場有不少被捕人士家屬、聲援市民及民主派議員等候，還有不少物資在警署外，而港警見狀還警告現場市民和議員涉嫌「阻塞警署門口」，要求離開並移走食物、水等物資。

被捕人士押至警署後，警方一度禁止家屬或律師與被捕人士接觸。今早（7日）到現場的觀塘區區議員陳易舜就表示，一直到今天早上8點半，律師才第一次陸續接觸到被捕人士，批港警刻意拖慢程序，有意刁難，導致不少被捕人士的親屬滯留在警署外。

周庭昨晚也在臉書上痛批，「警方『一如以往』，再次不讓律師進入警署，也不讓家屬送飯給被捕人士。」政府竟有膽講說自己尊重人權！不少網友也表示，「這種政府一向講一套，做又另一套，還有人會信才好笑」、「港府講的話能聽？」、「人權，對我們這種普通市民已經很遙遠了...」。

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