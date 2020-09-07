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    軍情動態》日本2022擁距外飛彈 F-35搭載可打俄、中、北韓

    日本預計2022年3月取得挪威製距外飛彈，供自衛隊的匿蹤戰機F-35（見圖）搭載，擁有對地與對艦攻擊能力，北韓、中國與俄羅斯沿岸都在射程內。（法新社資料照）

    日本預計2022年3月取得挪威製距外飛彈，供自衛隊的匿蹤戰機F-35（見圖）搭載，擁有對地與對艦攻擊能力，北韓、中國與俄羅斯沿岸都在射程內。（法新社資料照）

    2020-09-07 18:47:36

    〔中央社〕日本防衛省預計2022年3月能取得距外飛彈，供自衛隊的匿蹤戰機F-35搭載，屆時F35將擁有對地與對艦攻擊能力，也可攻擊敵方基地，北韓、中國與俄羅斯沿岸都在射程內。

    日本時事通信社報導，防衛省將在2022年3月取得射程約500公里的空對面距外飛彈（stand-off missile），作為離島防禦等從敵方威脅範圍外的對應措施。

    根據中期防衛力整備計畫（2019到2023年度），距外飛彈將成為自衛隊最長程的武器，配備在航空自衛隊最先進的匿蹤戰機F-35A上。

    由於日本政府放棄部屬「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，因此開始討論若要阻止敵方攻擊，是否也應擁有能打擊他國領土目標的武器，必要時也可打擊敵國境內固定預警雷達或飛彈相關設施。

    防衛省表示，將取得的距外飛彈是挪威製對地與對艦用飛彈JSM（Joint Strike Missile），目前已完成開發，預定2022年3月交貨。

    JSM將可配備在F-35的內部彈艙，利用F-35難以被雷達偵測到的特性，取得對地與對艦攻擊能力。

    航空自衛隊目前正在升級的F-15戰機，也正研擬配備美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的遠程反艦飛彈（LRASM）或聯合空對地距外飛彈（JASSM, Joint Air-to-Surface Stand-off Missile），射程約900公里。

    空自戰鬥機若從北海島千歲機場、青森縣三澤、石川縣小松、福岡縣築城、冲繩縣那霸基地等處起飛，從日本海或東海發射距外飛彈的話，射程可達到北韓、中國或俄羅斯沿岸地區。

    報導指出，首相安倍晉三政府對於持有射程上可攻擊敵方基地的距外飛彈，並未充分討論是否符合日本憲法涯F3F4J06.CAP [IN] 09/07/20 17:43:13日本2022年擁距外飛彈 F-35搭載可打俄中北韓〔中央社〕日本防衛省預計2022年3月能取得距外飛彈，供自衛隊的匿蹤戰機F-35搭載，屆時F35將擁有對地與對艦攻擊能力，也可攻擊敵方基地，北韓、中國與俄羅斯沿岸都在射程內。

    日本時事通信社報導，防衛省將在2022年3月取得射程約500公里的空對面距外飛彈（stand-off missile），作為離島防禦等從敵方威脅範圍外的對應措施。

    根據中期防衛力整備計畫（2019到2023年度），距外飛彈將成為自衛隊最長程的武器，配備在航空自衛隊最先進的匿蹤戰機F-35A上。

    由於日本政府放棄部屬「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，因此開始討論若要阻止敵方攻擊，是否也應擁有能打擊他國領土目標的武器，必要時也可打擊敵國境內固定預警雷達或飛彈相關設施。

    防衛省表示，將取得的距外飛彈是挪威製對地與對艦用飛彈JSM（Joint Strike Missile），目前已完成開發，預定2022年3月交貨。

    JSM將可配備在F-35的內部彈艙，利用F-35難以被雷達偵測到的特性，取得對地與對艦攻擊能力。

    航空自衛隊目前正在升級的F-15戰機，也正研擬配備美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的遠程反艦飛彈（LRASM）或聯合空對地距外飛彈（JASSM, Joint Air-to-Surface Stand-off Missile），射程約900公里。

    空自戰鬥機若從北海島千歲機場、青森縣三澤、石川縣小松、福岡縣築城、冲繩縣那霸基地等處起飛，從日本海或東海發射距外飛彈的話，射程可達到北韓、中國或俄羅斯沿岸地區。

    報導指出，首相安倍晉三政府對於持有射程上可攻擊敵方基地的距外飛彈，並未充分討論是否符合日本憲法第9條僅限於擁有防衛武力的規範。

    部分日媒認為，憲法上容許為防衛必要可擁有最小限度的飛彈，但究竟可擁有飛彈到什麼樣的程度，下一任新政府對於飛彈長程化與防衛力調整，應向國民清楚說明。

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