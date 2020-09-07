美中媒體戰升高！ 紐時：中國拒美籍記者延簽 暗示可能驅逐

中國對駐華美籍記者實施新簽證限制。（資料照，美聯社）

2020-09-07 15:13:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中「媒體戰」升高！《紐約時報》6日報導，中國政府已停止為駐華美國新聞機構的外國記者續簽記者證，並暗示如果川普政府對在美的中國媒體僱員採取進一步行動，這些外國駐華記者將被驅逐出境。

報導引述消息人士的話指出，立即受到中國最新舉動影響的美國新聞機構包括CNN、《華爾街日報》和蓋蒂圖片社（Getty Images）。上週，這三家媒體的記者試圖在外交部續簽記者證，但被告知不能辦理，這種記者證通常的有效期為一年。幾名記者表示，總共有4家機構的至少5名記者受到影響。

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這項威脅升高了美中在新聞媒體機構問題上持續互相報復的風險。這些報復行動是美中關係更廣泛螺旋式下降（其中涉及貿易、技術、教育、外交使團、台灣和亞洲軍事存在方面的敵對政策和行動）過程中的一個醒目因素。

一名記者說，外交部官員告訴他，他的命運取決於美國是否會在今秋決定為在美工作的中國記者續簽簽證，他們受到了國土安全部今年5月實施的新簽證規定的影響。其他記者也收到了類似的信息。

其實這場「媒體戰」由來已久。中國當局長期以來的做法是通過拒絕簽證延期或吊銷記者證來驅逐所謂「不受歡迎」的外國記者。因此，華盛頓從去年10月開始強調美中雙邊關係的對等性（reciprocity）。這也是川普政府外交政策中的一個重要標誌。

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