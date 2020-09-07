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    暖哭！美二戰老兵想把棺材塗成黃箭口香糖 箭牌同意授權

    美國94歲二戰老兵伊康納米（Suttie Economy），希望在去世後棺材塗裝成他最喜歡的黃箭口香糖，箭牌總裁得知此事後同意授權商標。（圖擷自Juicy Fruit臉書）

    美國94歲二戰老兵伊康納米（Suttie Economy），希望在去世後棺材塗裝成他最喜歡的黃箭口香糖，箭牌總裁得知此事後同意授權商標。（圖擷自Juicy Fruit臉書）

    2020-09-07 10:55:25

    〔即時新聞／綜合報導〕還記得童年時常吃的青箭、黃箭口香糖嗎？美國維吉尼亞州94歲二戰老兵伊康納米（Suttie Economy），希望在去世後棺材塗裝成他最喜歡的口香糖，也就是黃箭的亮黃色包裝，箭牌總裁得知此事後，同意授權伊康納米使用商標。

    《福斯新聞》報導，伊康納米於二戰時間服役於太平洋上的美國驅逐艦英格利許號（USS English），退役後數十年來都是一個人度過，過去的一年中他出現了健康問題，稍微改善後目前已轉送到維吉尼亞退伍軍人護理中心接受照顧。

    在維州洛亞諾克（Roanoke）經營葬儀服務的歐克（Sammy Oakey），是伊康納米長年的好友，他透露伊康納米喜歡把黃箭口香糖帶到餐廳、醫院、殯儀館、消防隊等處，然後開心地把口香糖分享給大家，老兵至今可能已購買了數萬包黃箭。

    歐克表示，伊康納米很想要把自己的棺材塗成黃箭口香糖的樣子，製造商箭牌公司最初拒絕了將商標用在棺材上，不過，歐克的殯儀館在社交平台PO出伊康納米的願望後，隨即引起了許多反響。

    歐克說，有人發了箭牌總裁的電子郵件給他，於是他就寫了一封信向總裁說明了伊康納米的事情，幾天後箭牌便回應他們正在為這位二戰老兵提供特許服務。

    箭牌發言人表示，公司很感謝產品能夠為伊康納米和洛亞諾克社區創造更好的時刻，帶來更多的歡笑。歐克指出，殯儀館打算在伊康納米過世後才開始塗裝棺材，他希望那是很久很久以後的事情了。

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