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    尼米茲號水手離奇失蹤 美第五艦隊展開緊急搜救

    美國航艦「尼米茲號」日前傳出水手失蹤意外。（歐新社）

    美國航艦「尼米茲號」日前傳出水手失蹤意外。（歐新社）

    2020-09-07 10:12:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航空母艦「尼米茲號」日前傳出水手失蹤意外，美國第五艦隊在週日發表聲明表示，「尼米茲號」正和飛彈巡洋艦「普林斯頓號」在北阿拉伯海一帶尋找失蹤水手。

    綜合外媒報導，自7月下旬以來，「尼米茲號」持續在波斯灣外海進行部署，不過近期卻傳出有水手意外失蹤。第五艦隊發出聲明表示，這名失蹤水手被列為「任務狀態下落不明」，而海軍方面依照固有政策，將不公開失蹤水手姓名，目前隸屬於第五艦隊的「尼米茲號」及「普林斯頓號」正在進行搜救任務中。

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