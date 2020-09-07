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    全球確診逾2700萬例 英法疫情反彈 美逾20州疫情嚴峻

    美國加州昨（6）日又有大批人潮用入沙灘遊玩。（路透）

    美國加州昨（6）日又有大批人潮用入沙灘遊玩。（路透）

    2020-09-07 11:25:42

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，有最新統計指出，全球累計確診人數已超過2700萬例，死亡人數也超過88萬了。其中美、英、法等歐美國家近期疫情更趨嚴峻，美國甚至有超過20個州的單日確診人數呈現上升趨勢。

    法新社彙整官方數據於6日的統計顯示，全球至少2694萬7550人確診染疫、88萬396人死亡。《約翰霍普金斯大學》今上午最新統計則顯示，全球確診人數已超過2700萬例，死亡人數也超過88.2萬例。其中美國確診病例已突破627.5萬例，死亡則是超過18.8萬。其次依序則是巴西確診逾413.7萬例、死亡逾12.6萬，印度確診逾411萬例、死亡逾7萬，俄羅斯確診逾102萬例、死亡逾1.7萬，秘魯確診逾68萬例、死亡逾2.9萬。

    至於英國累計確診雖排名第13，但近期單日確診人數持續上升，光是週日新增近3千例，為5月以來最大漲幅。法國則是新增逾7千例，雖低於前一天通報的8550例及4日的8975例，但疫情持續升溫的情況下，法國當局表示，考慮到感染人數持續激增，估計未來兩週將有更多人住進加護病房。

    此外，在近兩週裡美國仍有多州疫情更趨嚴峻，有超過20個州單日確診人數呈現上升趨勢。據指由於地區性復課，民眾漠視衛生專家警告，甚至參與大型集會等，都是讓疫情更加升溫的原因之一。

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