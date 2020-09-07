賀錦麗批美國兩套司法制度 川普政府活在「平行時空」

民主黨副總統候選人賀錦麗6日表示，政府忽視系統性的種族主義，總統川普和司法部長巴爾就像活在「平行時空」。（法新社）

2020-09-07 10:49:16

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）6日表示，美國長期以來擁有兩套司法制度，政府卻選擇忽視系統性的種族主義，總統川普（Donald Trump）和司法部長巴爾（Willam Barr）就像活在「平行時空」。

綜合外媒報導，距離美國總統大選不到2個月，疫情和反種族主義示威仍在全美各地延燒，賀錦麗在6日公開的訪問中，暗示川普在種族正義議題不是名「真正的領袖」，並指出，川普試圖假裝自己在疫情大流行期間成功領導防疫。

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賀錦麗表示，自己認為大多數關注事實的理性者，不會懷疑種族歧視或法律執行上存在的種族主義制度爭議。賀錦麗強調，現實是過去幾個世代一直到現在，美國都有兩種不一樣的制度，川普和巴爾卻活在全然不同的世界裡。

巴爾在上週接受採訪時指出，不相信美國有兩種司法制度，並補充表示，種族主義議題需謹慎對待。據報導，川普政府多名官員包括國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）和白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）都曾否認美國存在系統性種族主義。

美國數個月來爆發多場大規模的反種族主義示威，川普多次稱示威者是「暴徒」、「無政府主義者」，賀錦麗則表示，和平示威是美國公民的權利。賀錦麗也在訪問中再次抨擊川普政府防疫，怒批政府不當的處理，導致美國近19萬人病逝，更有數百萬人因這場公衛危機失業或陷入其他困境。

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