為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    賀錦麗批美國兩套司法制度 川普政府活在「平行時空」

    民主黨副總統候選人賀錦麗6日表示，政府忽視系統性的種族主義，總統川普和司法部長巴爾就像活在「平行時空」。（法新社）

    民主黨副總統候選人賀錦麗6日表示，政府忽視系統性的種族主義，總統川普和司法部長巴爾就像活在「平行時空」。（法新社）

    2020-09-07 10:49:16

    〔即時新聞／綜合報導〕民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）6日表示，美國長期以來擁有兩套司法制度，政府卻選擇忽視系統性的種族主義，總統川普（Donald Trump）和司法部長巴爾（Willam Barr）就像活在「平行時空」。

    綜合外媒報導，距離美國總統大選不到2個月，疫情和反種族主義示威仍在全美各地延燒，賀錦麗在6日公開的訪問中，暗示川普在種族正義議題不是名「真正的領袖」，並指出，川普試圖假裝自己在疫情大流行期間成功領導防疫。

    賀錦麗表示，自己認為大多數關注事實的理性者，不會懷疑種族歧視或法律執行上存在的種族主義制度爭議。賀錦麗強調，現實是過去幾個世代一直到現在，美國都有兩種不一樣的制度，川普和巴爾卻活在全然不同的世界裡。

    巴爾在上週接受採訪時指出，不相信美國有兩種司法制度，並補充表示，種族主義議題需謹慎對待。據報導，川普政府多名官員包括國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）和白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）都曾否認美國存在系統性種族主義。

    美國數個月來爆發多場大規模的反種族主義示威，川普多次稱示威者是「暴徒」、「無政府主義者」，賀錦麗則表示，和平示威是美國公民的權利。賀錦麗也在訪問中再次抨擊川普政府防疫，怒批政府不當的處理，導致美國近19萬人病逝，更有數百萬人因這場公衛危機失業或陷入其他困境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國總統大選民調拜登領先 賭盤看好川普連任
    2020-09-06 17:20

    美國總統大選民調拜登領先 賭盤看好川普連任
    拉攏非裔選票 拜登：燈泡是黑人發明不是愛迪生
    2020-09-06 13:50

    拉攏非裔選票 拜登：燈泡是黑人發明不是愛迪生
    川普盼疫苗在選前問世 賀錦麗︰不相信他宣稱的安全性和功效
    2020-09-06 12:00

    川普盼疫苗在選前問世 賀錦麗︰不相信他宣稱的安全性和功效
    賓拉登姪女表態挺川普 「只有他連任才能阻止911再次發生」
    2020-09-06 11:41

    賓拉登姪女表態挺川普 「只有他連任才能阻止911再次發生」
    國際今日熱門
    2020-09-06 12:00

    川普盼疫苗在選前問世 賀錦麗︰不相信他宣稱的安全性和功效

    2020-09-06 14:56

    武漢肺炎》抬棺上路示警 印尼防疫出奇招

    2020-09-06 11:22

    職場難平等？ 南韓女性平均時薪不及男性的70％

    2020-09-06 11:40

    武漢肺炎》南韓增167例 延長、擴大首都圈「堂食禁令」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播