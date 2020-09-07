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    鬥周永康急先鋒都落馬了！近2月中共35名政法大小老虎被抓

    中共前公安部副部長孫力軍。（圖擷取網路）

    中共前公安部副部長孫力軍。（圖擷取網路）

    2020-09-07 08:44:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中共權鬥持續進行，在前政法委周永康系統人馬一路遭到清算及清洗之後，當初鬥周永康人馬的急先鋒們如今幾乎是全盤落馬，包括前公安部副部長孫力軍。重慶市副市長公安局長鄧恢林及上海市副市長公安局長龔道安等人，悉數倒台，據統計，從7月到8月的兩個月間，更有35名政法高官落馬，形成系統性清洗的內鬥。

    中共前重慶市副市長、公安局長鄧恢林。（圖擷取網路）

    中共前重慶市副市長、公安局長鄧恢林。（圖擷取網路）

    《亞洲週刊》

    中共上海副市長、公安局長龔道安。（圖擷取網路）

    中共上海副市長、公安局長龔道安。（圖擷取網路）

    其中，龔道安落馬最受矚目，他也是1年內被查的第十名省部級高官，同時是中共十九大以來，上海落馬的首位省部級官員。

    龔道安被稱是隱藏最深的貪腐高官，逮過程很具戲劇性，在今年8月17日回到荊州老家掃墳並看望兄弟姐妹，當天晚上就抓走，整個抓捕行動事前沒有露出任何風聲，他7月31日還公開露面參加國務院的一項視訊會議，8月14日更一路陪同湖北公安廳長徐文海到上海的參訪，還參加前上海市長應勇的晚宴等，不料，隨後被逮。

    龔道安今年56歲，長期在湖北警界任職，調到上海才3年，不過，他的專業重點在在搜術偵查，包括追蹤、監聽、定位等，他被逮捕的消息初傳開，還被視為假消息，週刊描述他是「專家型管理人才，精通業務，知曉基層，不像是一個熱衷腐敗的官員」，主政上海警方以來，盜竊發案率大幅度下降，破案率陡然上升。

    但他被視為是清算周永康「政法幫」的急先鋒，獲得時任政治局委員、中央政法委書記孟建柱賞識，一路高升，跟鄧恢林、孫力軍一樣，成為新的政法界新貴；這次落馬，被認為與不久前破獲的湖北龔道鑫黑惡組織放高利貸斂財案有關，也與曾經在湖北政法系統任職的鄧恢林等人有關。

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