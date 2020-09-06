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    中國惡霸行為應重視 澳智庫：82.7％外國企業都跪了

    澳洲智庫提出「中國共產黨的強制外交」報告，圖為過去10年受到中共「強制性外交」手段影響的國家。（圖擷取自ASPI）

    澳洲智庫提出「中國共產黨的強制外交」報告，圖為過去10年受到中共「強制性外交」手段影響的國家。（圖擷取自ASPI）

    2020-09-07 00:56:37

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲戰略政策研究所（ASPI）日前發表一項報告，分析中國共產黨政權過去10年如何實施「強制性外交」壓迫世界各國，呼籲各國結盟應對，政府也應與企業合作對抗中共，避免個別企業遇到威嚇時只能「被道歉」。

    「中國共產黨的強制外交」報告紀錄中共於2010年至2019年實施的152個強制性外交案例，其中100個針對他國政府，52個針對特定公司。這些手段數量自2018年起急遽上升，台灣也在受影響國家之列。

    報告指出，中共的強制外交分為經濟措施和非經濟措施，前者如貿易制裁、限制投資、旅遊禁令和大眾抵制，後者如任意拘留、公務旅行和國家發布的限制。中共目的大部分是確保領土所有權、部屬華為5G技術、壓制新疆少數民族、阻止接待達賴喇嘛、掩蓋武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情等。

    報告中舉例，中共會透過煽動中國消費者抵制、封鎖網站、增加法律處罰來對他國企業施加壓力，而「公開道歉」可以減緩脅迫程度。報告記錄的案件中，有82.7％企業因此公開道歉或遵循中國指示辦事；這些企業各自所屬政府幾乎沒有幫助他們做出回應。

    該報告認為，中國在全球經濟佔重要作用，如果各國政府、企業對中國市場依賴性增強，強制性外交影響會更加嚴重，商業和安全風險也會跟著增加。

    該報告建議：第一，提高全球對強制外交的意識；
    第二，政府應建立多邊論壇協調行動，並根據中國的威脅手段建立聯盟，以共同回應中國；
    第三，五眼聯盟應考慮進化為經濟安全同盟，建立類似北大西洋公約組織的條約；
    第四，與中國建立經貿關係時，將相關風險因素納入考量，特別是在貿易、供應鍊和市場佔有率方面；
    第五，與企業界合作制定協議，找出最佳回應中國威脅的方法，避免個別企業遇到中共威嚇時無能為力，繳械投降。

    報告蒐集的案例中，在中共強制手段下，有82.7%（紅色）他國企業對外道歉或遵循中國指示行事。（圖擷取自ASPI）

    報告蒐集的案例中，在中共強制手段下，有82.7%（紅色）他國企業對外道歉或遵循中國指示行事。（圖擷取自ASPI）

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