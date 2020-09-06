蓋屋不用設計圖全憑經驗 聚仙飯店前後6次增建釀成大禍

中國山西臨汾市襄汾縣的聚仙飯店8月29日發生倒塌事故，事發當時剛好有名老人舉辦壽宴，結果造成29死28傷的慘案，事後有中國媒體發現當地民眾建造房舍「根本不須經過施工設計圖」，民眾全憑經驗自行建造。（美聯社）

2020-09-06 23:01:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西臨汾市襄汾縣的聚仙飯店8月29日發生倒塌事故，事發當時剛好有名老人舉辦壽宴，結果造成29死28傷的慘案，事後有中國媒體發現當地民眾建造房舍「根本不須經過施工設計圖」，當地政府只確認施工面積大小，之後民眾全憑經驗自行建造，當局也全無監管機制，且屋頂還只用預鑄構件（中國稱預製板）及石渣構成的保溫層搭建，才造成慘劇發生。

綜合外媒報導，這間聚仙飯店原本是當地居民自行建造的房子，在2003年註冊成酒家，且該房舍並不是一次建成，是「前後分6次擴建」，由於中國農村民眾通常不會一筆一次大型改建的資金，所以都是「有錢就增建一點」，而聚仙飯店在多次改建後就擁有了「能容納百餘人用餐的宴會廳」，也是鄰近區域唯一能舉辦宴席的飯店。

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而聚仙飯店是由前後兩棟屋子中間形成的院子上方加蓋而成，使用水泥的預鑄構件所搭建，預鑄構件上方還鋪上石渣形成保溫層，總高3公尺，而宴會廳裡只靠6根柱子支撐，其中只有3根是混鋼筋水泥，另外3根僅磚頭砌成，4年前屋主還在屋頂上搭建了鐵皮屋頂，中間出現的夾層則推放雜物；結果由於當地在8月的降雨達280公釐，而構成保溫層的石渣容易吸水，載重逐漸增加最終導致悲劇發生。

且由於當地的村民若要建造房舍，要向當地村委會繳交一份建屋申請書，只需確認施工面積即可，「不用繳交結構設計圖以及房屋安全的相關文件」，且因為沒有監管機制，「後續屋主可以多次增建，不用再經過審核」；雖然用預鑄構件所建的樓房因為有安全問題，中國在近十多年已陸續淘汰這種工法，然而在農村地區仍十分普遍。

原本中國國務院當時的主管機關「建設部」（現稱住房和城鄉建設部）在2005年曾公布一份意見規定，針對農民自建低層住宅，要求建設方應優先考慮選擇具有工程技術職稱的技術人員和經主管部門培訓合格的建築施工人員，「但並沒有硬性要求」。

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