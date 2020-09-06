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    海神暴風圈恐將覆蓋全九州 新幹線停駛、數百航班取消

    2020-09-06 19:27:03
    海神颱風中心預計今日深夜接近鹿兒島縣。（美聯社）

    海神颱風中心預計今日深夜接近鹿兒島縣。（美聯社）

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第10號颱風「海神」逼近日本九州，恐帶來災難性的強風暴雨，日本氣象廳今（6）日傍晚指出，海神暴風圈有擴大傾向，將覆蓋全九州；新幹線等鐵路和數百個航班已陸續停駛或取消。當地政府已向超過343萬人發出避難指示。

    綜合外媒報導，中颱海神下午4時中心位在日本屋久島西南西方70公里處，以時速35公里向北移動，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺，預計今日深夜接近鹿兒島縣，7日上午以相同強度向北前進。

    日本氣象廳指出，位在颱風東側的九州、四國和中國沿海地區6日晚間至7日凌晨恰逢漲潮，隨著暴風圈擴大、風力增強，鹿兒島、福岡、山口和愛媛可能出現破紀錄大潮並造成大規模淹水。

    日本氣象廳今（6）日傍晚指出，海神暴風圈有擴大傾向，將覆蓋全九州。（歐新社）

    日本氣象廳今（6）日傍晚指出，海神暴風圈有擴大傾向，將覆蓋全九州。（歐新社）

    海神可能帶來破紀錄大雨，日本國土交通省警告，鹿兒島縣內的肝屬川、川内川，熊本縣的球磨川，宮崎縣的大淀川等6條河川，河水氾濫風險很高，截至7日的24小時內，可能出現百年一見的降雨量。

    隨著颱風逼近，截至今下午3時（台灣時間下午2時），九州和四國各地政府已向162萬8千戶、共計343萬4000人發出避難指示或勸告。氣象廳和國交省呼籲民眾盡早避難。

    海神颱風逼近，日本數百個航班已取消。（法新社）

    海神颱風逼近，日本數百個航班已取消。（法新社）

    九州新幹線當地時間下午3時起至明日全線停駛，九州一般鐵路、山陽新幹線博多往返廣島列車也宣布7日全部停駛。航空方面，日本航空和全日空今日分別有140班、158班往返九州或沖繩的航班取消，日航和全日空明日已決定取消171個、201個航班。

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