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    28歲女師探索小學生「嫩莖」還拍「自摸」片供觀賞

    澳洲1名女教師與校園內小學生發生不倫關係，探索男學生身體還互傳不雅照，近日被法院判刑。圖為示意圖。（歐新社檔案照）

    澳洲1名女教師與校園內小學生發生不倫關係，探索男學生身體還互傳不雅照，近日被法院判刑。圖為示意圖。（歐新社檔案照）

    2020-09-06 22:33:02

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名28歲小學女教師2018年底竟與校園內的小學生在儲藏室內接吻與「探索身體」，後來也拍裸照供學生觀賞，學生將事情與媽媽分享後，全案因而曝光。

    根據英國《太陽報》報導，澳洲人口最多的新南威爾斯州 （New South Wales）發生一起校園不倫戀，在獵人谷 （Hunter Region）當地小學校園的1名現年28歲女教師凱蒂．史密斯（Katie Smith），在2018年底與1名小學生（現年14歲）結識後，竟在隔年的第一學期展開「超友誼關係」。

    據了解，兩人兩度在不同的場合互相親吻和「探索身體」，一次是在學校的儲藏室裡，一次在停車場，凱蒂．史密斯還向男童發送了她的乳房照片，以及她撫摸自己生殖器的影片，男童也拍下色情照片傳給女教師，不過後來史密斯發現她的某些照片竟然被學校其他學生看過，就停止與該名小學男同學的互動。

    後來，男孩告訴家長詳情，家長對此報警處理，凱蒂．史密斯被控對未滿16歲人士猥褻，以及故意對10至16歲的兒童「進行性接觸」，教師對此表示自己的婚姻有問題，對外表沒自信，想「竭盡所能引起注意」才會犯下本案，法官卡拉·黑德（Kara Shead）認定嫌犯有人格障礙，除須治療外，也判她3年10個月有期徒刑，並至少應服刑2年又3個月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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