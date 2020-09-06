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    台加文化協會兒童暑期營 溫哥華年輕志工當助教

    溫哥華FASCA青年志工協助小朋友製作菊花紙雕。（台加文化協會提供）

    溫哥華FASCA青年志工協助小朋友製作菊花紙雕。（台加文化協會提供）

    2020-09-06 08:10:33

    〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華報導〕受COVID-19疫情影響的暑假，加拿大的所有學生幾乎已經半年未去學校上課，一群溫哥華青年文化志工（FASCA），卻得以在安全防疫的前提下，在台加文化協會擔任助教，義務協助薪傳兒童文化暑期營的30位小朋友。

    這群文化志工幫助小朋友認識傳統重要節日「重陽節」，也一同參與學習製作飯糰等懷念的家鄉食物，讓年輕志工們度過一個與人不同、充滿活力的暑假。

    這項活動由薪傳藝術坊理事長林佳蓉及FASCA諮詢導師曾莉香規劃，共有10位青年文化志工參加，駐溫哥華辦事處僑務組長夏基陸、台加文化協會理事長林挺睦、僑務諮詢委員葉憲年等皆到場參與並為志工們加油打氣。

    夏基陸首先代表僑務委員會感謝諮詢導師的細心規劃，帶領溫哥華青年文化志工參與多項僑社服務工作。僑青們在這次兒童暑期文化營的志工服務中，相信一定能夠增進彼此之間的凝聚力及組織力。

    他也期許志工們未來能參與更多僑社活動，增進與僑界的連結，同時深入瞭解台灣多元文化，協助將臺灣豐富的內涵介紹給加國主流社會。

    當天文化教學重點為重陽節，負責授課的符純篤老師提到，每年農曆九月初九日為重陽節，九九與「久久」同音，九在數字中又是最大數，有長久、長壽的含意，況且秋季也是一年收穫的黃金季節，唐詩宋詞中更有不少賀重陽，詠菊花的詩詞佳作，重陽節也特別提醒大家要尊重長輩。

    在多位老師用心指導下，青年志工擔任助教耐心的協助小朋友製作菊花紙雕、燈籠繪畫等應景文化手工藝作品，還有捏飯糰、帶領團康等，大家都玩得不亦樂乎。

    多位參與志工服務的FASCA僑青表示，老師們都非常專業且經驗豐富，課程內容也生動具創意，在協助教學過程中同時自己也學習到了許多台灣文化、藝術、美食等多元內容，收穫都非常豐富。

    FASCA青年志工們帶領小朋友團康活動。（台加文化協會提供）

    FASCA青年志工們帶領小朋友團康活動。（台加文化協會提供）

    夏基陸期許志工們未來能夠參與更多僑社活動。（台加文化協會提供）

    夏基陸期許志工們未來能夠參與更多僑社活動。（台加文化協會提供）

    溫哥華FASCA青年志工擔任文化助教，收穫豐富。林佳蓉（後排左1） 、曾莉香（前排左1）、葉憲年（右後1） 、夏基陸（右後2）。（台加文化協會提供）

    溫哥華FASCA青年志工擔任文化助教，收穫豐富。林佳蓉（後排左1） 、曾莉香（前排左1）、葉憲年（右後1） 、夏基陸（右後2）。（台加文化協會提供）

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