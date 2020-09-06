馬保國30秒被KO 弟子再戰搏擊網紅被打到四腳朝天

馬保國的徒弟葉廷，對嘲笑馬是武術界騙子的搏擊網紅阿虎提出挑戰，結果卻在2回合內被3次擊倒，且還被打得四腳朝天。（圖擷自網路）

2020-09-06 08:27:42

〔即時新聞／綜合報導〕「混元形意太極」掌門人馬保國先前上擂台，先前自稱武功高強卻在30秒慘遭業餘拳手3度KO，引發外界議論，近日他的徒弟葉廷，對嘲笑馬是武術界騙子的搏擊網紅阿虎提出挑戰，結果卻在2回合內被3次擊倒，且過程中葉廷使用的都是自由搏擊的架式，馬對此則稱，葉並非他的大弟子，實力算是中等水平，在所有弟子當中排名第24位，並讚葉「精神可嘉，雖敗猶勝」。

馬保國的徒弟葉廷，對嘲笑馬是武術界騙子的搏擊網紅阿虎提出挑戰，結果卻在2回合內被3次擊倒，還在2回合內被3次擊倒，且過程中葉廷使用的都是自由搏擊的架式。（圖擷自網路）

馬保國先前時常在網上吹噓自己的武學，甚至聲稱能以「接化發」連續動作在電光火石之間迅速制伏對手，自稱擊敗過包括歐洲MMA冠軍厄文（Peter Irving）等多位綜合格鬥勁敵，不過他日前與業餘選手王慶民對戰時卻幾乎無法反擊，除了開賽4秒就被對手打倒，還在30秒內慘遭王3度KO，讓沒接受系統專門練習的王也當場傻眼。上月18日馬保國出席某家武館的開幕活動時，又遭一名穿著袈裟的老衲打了好幾下臉，再度引發與論嘩然，搏擊網紅阿虎也在網路嘲諷馬是個騙子，葉廷則與阿虎在網路槓上，雙方唇槍舌戰之餘，阿虎也約戰葉廷，最後兩人相約在9月3日分出高下。

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馬保國的徒弟葉廷，對嘲笑馬是武術界騙子的搏擊網紅阿虎提出挑戰，結果卻在2回合內被3次擊倒，還在2回合內被3次擊倒，且過程中葉廷使用的都是自由搏擊的架式。（圖擷自網路）

9月3日在廣州拳盛時代搏擊俱樂部2020年雲峰裝飾杯拳王爭霸賽上，葉廷與阿虎進行對戰，但賽前曾聲稱已接受馬保國特訓，揚言對手買好拐杖備用的葉廷，卻全程未使用馬的「接化發」絕技，反而是以自由搏擊的架式迎戰，更在2回合內被3次擊倒，第3次更是在被鞭腿擊中頭部後、四腳朝天倒下，裁判為了安全起見，特意提前終止比賽判阿虎獲勝。網友對此紛紛嘲諷「四腳朝天的姿勢沒有師父被打倒的乾淨俐落，可見徒弟就是徒弟！」、「賽前還要對手去買拐杖，簡直跟他師父一樣，吹最大的牛，挨最毒的打！」。

中國大師馬保國（左圖左）日前進行擂台賽，僅在30秒內被擊倒3次。（圖取自微博）

不過賽後馬對此則評論稱，葉廷比阿虎體重輕了10公斤，卻依然敢與強敵對戰，稱讚葉廷「精神可嘉，雖敗猶勝」。馬還特別強調，葉廷不是他的大弟子，在他所有弟子中葉只排名第24位，「實力算是中等」。

而說起葉廷當初拜入馬保國門下的過程，也是非常戲劇化。當初葉廷在2018年「挑戰」馬保國，雙方卻在台上佯裝作勢，「一邊打一邊討價還價」卻根本沒出拳，最後則以平局收場，不過葉也立刻宣布拜馬保國為師，2019年葉談及此事時，還大讚馬「德藝雙馨」才拜師，並稱說他被洗腦之人，才是真被人洗腦了。

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