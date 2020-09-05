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    撐不住了！中國「騰訊微博」將停止營運

    騰訊微博5日發布官方公告，指出將在2020年9月28日晚上23時59分停止服務，到時候將無法登錄。（圖取自騰訊微博官網）

    騰訊微博5日發布官方公告，指出將在2020年9月28日晚上23時59分停止服務，到時候將無法登錄。（圖取自騰訊微博官網）

    2020-09-06 00:24:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社群平台微博推出時，有許多業者互相競爭，而後新浪微博成為中國民眾最常使用的微博平台。騰訊微博5日發布官方公告，指出將在2020年9月28日晚上23時59分停止服務，到時候將無法登錄。

    騰訊公司2010年4月1日推出騰訊微博，後來新浪微博出頭，導致騰訊微博幾乎快要廢除，2014年就曾傳出騰訊微博事業部被撤銷，如今騰訊微博官方正式發布公告，將在9月28日停止營運。

    公告全文如下：

    親愛的用戶：感謝您使用騰訊微博。由於業務調整，騰訊微博將於2020年9目28日晚23時59分停止服務和運營，屆時您將無法登錄。如有需要，您可在停止服務前，備份您的相關訊息。對此給您帶來的不便，我們深表歉意。感謝您多年來的陪伴、理解與支持！您如有任何疑問，請通過頁面下方「意見反饋」問詢，我們將盡快反饋，謝謝！

    消息傳到新浪微博後，許多中國網友都相當驚訝！紛紛留言表示「騰訊微博？原來一直在開」、「騰訊微博居然還開著？」、「第一次知道還有這個玩意」、「趕緊看看，我的騰訊微博裡面有沒有東西」、「啊？我以為騰訊微博早就不存在了」、「新浪微博也關了吧。一天到晚的製造矛盾，挑起事端，荼害青少年，一點存在的意義都沒有」。

    消息傳到新浪微博後，許多中國網友都相當驚訝。（圖取自微博）

    消息傳到新浪微博後，許多中國網友都相當驚訝。（圖取自微博）

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