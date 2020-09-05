武漢肺炎》英國「全裸家政婦」服務 竟「疫」外變夯

武漢肺炎疫情當頭，英國的「全裸清潔服務」需求量竟然沒有因為疫情減少，反而劇增。（圖取自naturistcleaners）

2020-09-06 00:19:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情當頭，英國的「全裸清潔服務」需求量竟然沒有因為疫情減少，反而劇增。提供全裸清潔的公司「Reading Naked Cleaners」老闆艾德里安（Adrian）認為，可能是因為在家的民眾增加，反而比以往更注重家中清潔。

根據《每日星報》 報導，「Reading Naked Cleaners」提供全裸清潔服務，每小時收費60英鎊（約新台幣2000元多元），類似服務近幾年就已經引爆話題，沒想到如今不戴口罩、不穿防護服的清潔服務，在疫情當頭下，需求量竟然不減反增。

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老闆艾德里安認為，因為自身客戶希望家中環境一塵不染，而疫情讓許多在家的民眾更加地重視家中清潔，「我們的服務能做到！但又跟普通的清潔服務有所不同」。

艾德里安強調，該清潔服務相當正常，在銀行帳單上也只是簡單寫著「清潔」，不涉及性方面，也不允許顧客觸摸、拍攝該公司的全裸女性。該公司的服務從早上9點工作至晚上9點，目前他正在尋找更多員工加入他不斷壯大的陣容。

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