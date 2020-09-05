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    捷克參院議長返國 促政府了解與台灣合作潛力

    捷克參院議長韋德齊率領的代表團結束訪台行程，今天順利飛返首都布拉格，韋德齊與隨行的參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等人隨後趕往參議院，向國人報告訪台成果，並戴著繡有中華民國和捷克國旗的口罩出席記者會。（圖擷自臉書）

    捷克參院議長韋德齊率領的代表團結束訪台行程，今天順利飛返首都布拉格，韋德齊與隨行的參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等人隨後趕往參議院，向國人報告訪台成果，並戴著繡有中華民國和捷克國旗的口罩出席記者會。（圖擷自臉書）

    2020-09-05 22:10:38

    〔中央社〕捷克參院議長韋德齊率領的代表團結束訪台行程，今天順利飛返首都布拉格，在機場受到民眾歡呼。韋德齊表示，這次訪台成果豐碩，未來將努力讓總理和各部會了解與台灣合作的潛力。

    捷克新聞社（ČTK）報導，韋德齊（Miloš Vystrčil）一行今早抵達布拉格機場時，受到在場逾百人的歡呼，他們手持書寫「感謝」和「我是台灣人」的標語，感謝他率團出訪台灣。

    韋德齊與隨行的參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等人隨後趕往參議院，向國人報告訪台成果，並戴著繡有中華民國和捷克國旗的口罩出席記者會。

    韋德齊表示，這次訪台成果豐碩，台灣信任捷克而且有合作的意願，他接下來將與總理巴比斯（Andrej Babiš）和政府各部會分享訪台的成果，讓他們了解與台灣合作的巨大潛力，「接下來就看政府要築的是障礙還是橋」。

    參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）表示，捷克與台灣已約定在綠色創新產業和國防工業加強合作。參議員斯托爾（Pavel Štohl）則指出台灣在高科技的優勢，強調捷克中小學可向台灣學習遠距教學。

    今年初與台北市長柯文哲簽訂姊妹市協議的布拉格市長賀瑞普表示，這次台灣行成功深化布拉格與台北的關係，台北市同意出借穿山甲給布拉格動物園，兩個城市也有望直航。

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