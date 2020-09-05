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    未留意進口保育規定 澳洲消費者55萬鱷魚皮名牌包遭海關銷毀

    澳洲一名消費者未留意澳洲進口中對於保育的相關規定，導致價值2萬6313元澳幣的鱷魚皮包被澳洲海關銷毀。圖為澳洲農業、水資源暨環境部長萊伊。（歐新社）

    澳洲一名消費者未留意澳洲進口中對於保育的相關規定，導致價值2萬6313元澳幣的鱷魚皮包被澳洲海關銷毀。圖為澳洲農業、水資源暨環境部長萊伊。（歐新社）

    2020-09-05 16:12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕哭了！澳洲一名消費者未留意澳洲進口中對於保育的相關規定，導致價值2萬6313元澳幣（合約新台幣55.5萬元）的法國名牌鱷魚皮包被澳洲海關沒收、銷毀。提及這起事件，澳洲農業、水資源暨環境部長萊伊（Sussan Ley）提醒，消費者應留意自己在網路上購買的產品，因為相關規定對於瀕危物種的永續至關重要。

    根據《CNN》報導，澳洲一名消費者透過網路購物買下法國聖羅蘭（Saint Laurent）價值2萬6313元澳幣的鱷魚皮包，豈料，她只取得了歐洲方面的出口許可證，卻忘了按照瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）申請許可；鱷魚皮產品雖然可合法進入澳洲，但進口方面需配合CITES公約管制，以確保商品與非法野生動植物貿易無關，這件貨品因此在伯斯（Perth）航空貨運站遭澳洲邊防部（ABF）攔下。

    澳洲環境部表示，當事消費者未申請CITES許可證，因此只能依規沒收並銷毀該皮包，但環境部將不會對當事人進一步追究；對此，萊伊提醒消費者應該要留自己在網路上買了什麼商品，同時強調，澳洲將嚴格管控進出口的貨物，畢竟相關規定中針對動物產品交易的限制，對瀕危物種的存續至關重要。

    依澳洲法規，觸犯野生動植物貿易（wildlife trade）相關法令，最高可能面臨10年有期徒刑以及約22萬元澳幣（合約新台幣471萬元）的罰款。

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