為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國工廠發生大爆炸！現場影片曝光：火球直衝天際

    英國肯特郡麥德威一家工廠於當地時間4日凌晨發生巨大爆炸。（法新社）

    英國肯特郡麥德威一家工廠於當地時間4日凌晨發生巨大爆炸。（法新社）

    2020-09-05 13:36:27

    〔即時新聞／綜合報導〕爆炸年年有，今年特別多。英國肯特郡麥德威（Medway）一家工廠於當地時間4日凌晨發生巨大爆炸，蕈狀雲形的火球直衝上天，幾英里外都可以看到火光與濃煙，幸好現場無人受傷，僅撤離了約200多位居民。雖然有目擊者宣稱，起火點的隔壁倉庫有彈藥與燃料，恐造成更大危害，不過尚未得到官方證實。

    綜合外電報導，這起爆炸發生在當地時間4日凌晨4:40左右，當時麥德威的居民都聽到爆響，隨後竄起大火，有目擊者指出，「這是一家名為『Nettex』的公司，他們專做動物飼料、氣霧劑和消毒劑」、「我在現場與一名軍官交談，她向我解釋消防員必須撤出的原因，因為隔壁的倉庫裡有數千發子彈和燃料」，不過該消息未經當局證實。

    報導提到，這場爆炸出動了10輛消防車滅火，消防人員停留在大火現場超過12個小時，幸好現場無人受傷，僅撤離了約200多位居民，目前當局已展開調查，不過尚未確定起火的原因，不過可能是該工廠裡的液化石油氣（LPG）氣瓶爆炸所導致，撤離居民表示，「我就住在附近，當時警察瘋狂敲門叫醒我們，我們趕緊跑出來，爆炸聲四起，碎片噴得到處都是，我們一直在當地的遊艇俱樂部等著」。

    對此，網友紛紛嚇壞表示，「今年第三次看到這種衝擊波，上次是黎巴嫩爆炸」、「更可怕的是隔壁不僅有燃料，還存有大量彈藥」、「這種化工廠的爆炸，威力巨大，破壞力極強，還伴有污染」、「危險總是在不經意間發生，對自動化工廠來說，及時排除設備隱患，防範於未然顯得尤為重要」、「化工廠真的是最危險的地方」、「願平安」。

    蕈狀雲形的火球直衝上天，幾英里外都可以看到火光與濃煙。（法新社）

    蕈狀雲形的火球直衝上天，幾英里外都可以看到火光與濃煙。（法新社）

    幸好現場無人受傷，僅撤離了約200多位居民。（法新社）

    幸好現場無人受傷，僅撤離了約200多位居民。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐洲賭盤逆轉！ 英博弈公司分析川普大選勝算較拜登高
    2020-09-03 12:14

    歐洲賭盤逆轉！ 英博弈公司分析川普大選勝算較拜登高
    疫情引爆關店潮！英國商店空置率逾10％
    2020-09-03 11:29

    疫情引爆關店潮！英國商店空置率逾10％
    雙北超值好房？專家曝：最後2字頭

    雙北超值好房？專家曝：最後2字頭
    北極圈驚見50公尺深「天坑」 專家解謎：甲烷噴炸
    2020-09-01 20:58

    北極圈驚見50公尺深「天坑」 專家解謎：甲烷噴炸
    挺香港竟收恐嚇信！英國外委會主席：中國國安部搞鬼
    2020-08-31 21:45

    挺香港竟收恐嚇信！英國外委會主席：中國國安部搞鬼
    剛性需求大爆發 青埔買氣「紅不讓」

    剛性需求大爆發 青埔買氣「紅不讓」
    國際今日熱門
    2020-09-04 13:40

    軍武新知》以色列步槍台結合貨卡 秒變城市戰利器

    2020-09-04 16:31

    墨西哥機場建地已出土逾200塊猛瑪象遺骸 有助解開滅絕之謎

    2020-09-04 14:25

    奮戰到最後一刻！澳洲華裔公民遭中國拘捕誓不認罪

    2020-09-04 14:25

    「超級油輪」斯里蘭卡外海起火 27萬噸原油成未爆彈

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播