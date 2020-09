英國工廠發生大爆炸！現場影片曝光：火球直衝天際

2020-09-05 13:36:27

〔即時新聞/綜合報導〕爆炸年年有,今年特別多。英國肯特郡麥德威(Medway)一家工廠於當地時間4日凌晨發生巨大爆炸,蕈狀雲形的火球直衝上天,幾英里外都可以看到火光與濃煙,幸好現場無人受傷,僅撤離了約200多位居民。雖然有目擊者宣稱,起火點的隔壁倉庫有彈藥與燃料,恐造成更大危害,不過尚未得到官方證實。

綜合外電報導,這起爆炸發生在當地時間4日凌晨4:40左右,當時麥德威的居民都聽到爆響,隨後竄起大火,有目擊者指出,「這是一家名為『Nettex』的公司,他們專做動物飼料、氣霧劑和消毒劑」、「我在現場與一名軍官交談,她向我解釋消防員必須撤出的原因,因為隔壁的倉庫裡有數千發子彈和燃料」,不過該消息未經當局證實。

報導提到,這場爆炸出動了10輛消防車滅火,消防人員停留在大火現場超過12個小時,幸好現場無人受傷,僅撤離了約200多位居民,目前當局已展開調查,不過尚未確定起火的原因,不過可能是該工廠裡的液化石油氣(LPG)氣瓶爆炸所導致,撤離居民表示,「我就住在附近,當時警察瘋狂敲門叫醒我們,我們趕緊跑出來,爆炸聲四起,碎片噴得到處都是,我們一直在當地的遊艇俱樂部等著」。

對此,網友紛紛嚇壞表示,「今年第三次看到這種衝擊波,上次是黎巴嫩爆炸」、「更可怕的是隔壁不僅有燃料,還存有大量彈藥」、「這種化工廠的爆炸,威力巨大,破壞力極強,還伴有污染」、「危險總是在不經意間發生,對自動化工廠來說,及時排除設備隱患,防範於未然顯得尤為重要」、「化工廠真的是最危險的地方」、「願平安」。

HOO: Residents of Medway were woken by massive explosions after an industrial building caught fire on Vicarage Lane in Hoo near Rochester around 4:00am this morning. People living nearby were evacuated by Police. KFRS say that no casualties have been reported. Vid Phil Goodwin. pic.twitter.com/XydHMebkXE