英國工廠發生大爆炸！現場影片曝光：火球直衝天際

英國肯特郡麥德威一家工廠於當地時間4日凌晨發生巨大爆炸。（法新社）

2020-09-05 13:36:27

〔即時新聞／綜合報導〕爆炸年年有，今年特別多。英國肯特郡麥德威（Medway）一家工廠於當地時間4日凌晨發生巨大爆炸，蕈狀雲形的火球直衝上天，幾英里外都可以看到火光與濃煙，幸好現場無人受傷，僅撤離了約200多位居民。雖然有目擊者宣稱，起火點的隔壁倉庫有彈藥與燃料，恐造成更大危害，不過尚未得到官方證實。

綜合外電報導，這起爆炸發生在當地時間4日凌晨4:40左右，當時麥德威的居民都聽到爆響，隨後竄起大火，有目擊者指出，「這是一家名為『Nettex』的公司，他們專做動物飼料、氣霧劑和消毒劑」、「我在現場與一名軍官交談，她向我解釋消防員必須撤出的原因，因為隔壁的倉庫裡有數千發子彈和燃料」，不過該消息未經當局證實。

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報導提到，這場爆炸出動了10輛消防車滅火，消防人員停留在大火現場超過12個小時，幸好現場無人受傷，僅撤離了約200多位居民，目前當局已展開調查，不過尚未確定起火的原因，不過可能是該工廠裡的液化石油氣（LPG）氣瓶爆炸所導致，撤離居民表示，「我就住在附近，當時警察瘋狂敲門叫醒我們，我們趕緊跑出來，爆炸聲四起，碎片噴得到處都是，我們一直在當地的遊艇俱樂部等著」。

對此，網友紛紛嚇壞表示，「今年第三次看到這種衝擊波，上次是黎巴嫩爆炸」、「更可怕的是隔壁不僅有燃料，還存有大量彈藥」、「這種化工廠的爆炸，威力巨大，破壞力極強，還伴有污染」、「危險總是在不經意間發生，對自動化工廠來說，及時排除設備隱患，防範於未然顯得尤為重要」、「化工廠真的是最危險的地方」、「願平安」。

HOO: Residents of Medway were woken by massive explosions after an industrial building caught fire on Vicarage Lane in Hoo near Rochester around 4:00am this morning. People living nearby were evacuated by Police. KFRS say that no casualties have been reported. Vid Phil Goodwin. pic.twitter.com/XydHMebkXE — Kent 999s （@Kent_999s） September 4, 2020

蕈狀雲形的火球直衝上天，幾英里外都可以看到火光與濃煙。（法新社）

幸好現場無人受傷，僅撤離了約200多位居民。（法新社）

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