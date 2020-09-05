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    日韓一週內罕遭2中度以上颱風襲擊 專家：未來恐成常態

    9號颱梅莎與10號颱海神相互影響，最終以相當接近的路徑在7日內接連襲擊日韓。（示意圖，擷取自鄭明典臉書）

    9號颱梅莎與10號颱海神相互影響，最終以相當接近的路徑在7日內接連襲擊日韓。（示意圖，擷取自鄭明典臉書）

    2020-09-05 13:17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕現位於台灣東方的海神颱風是今年第一個強颱，未來將直撲朝鮮半島，為日韓構成嚴重威脅。天氣風險公司分析師吳聖宇表示，這是該地區短短一週內面臨的第2個中度以上等級的颱風，他說，「這種極少見的氣象災害有可能逐漸變成常態」。

    吳聖宇上午在臉書PO文表示，海神颱風目前距離台灣較遠，通過時反帶來較為乾燥的偏北風環境，各地水氣不增反減，但日韓卻沒這麼好運，隨著明晚起海神逐漸影響西日本與朝鮮半島，這將是繼梅莎颱風以來，短短7天內第二度被中度以上颱風襲擊。他說，這在過去是相當罕見的狀況，但隨著隨著氣候變遷，種過去極為少見的氣象災害有可能逐漸變成常態，值得大家持續關心。

    至於下一個熱帶系統甚或是颱風何時發展，吳聖宇指出，按最新模擬結果，目前熱帶海面將趨於平靜，暫時沒有新颱風發展的跡象，讓今年在7月破天荒無颱風活動、8月趕進度連續生成8個颱風後，進入9月上旬至中旬這段相對較為平穩的時期。

    按中央氣象局公布最新颱風動態，強颱海神上午8時中心位置在北緯24.0度，東經132.0度，以每小時13公里速度，向西北進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑120公里。

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