慘！好心讓返台母女搭便車 他卻染武肺插管與死神搏鬥

國民黨立委溫玉霞表示，1名友人好心讓母女搭便車，卻因母女隱匿疫情而染上武漢肺炎。圖為武漢肺炎患者插管示意圖，與新聞內容無關。（法新社）

2020-09-05 10:57:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委溫玉霞日前爆料，1名從南非要返台的友人好心讓同樣要返台的1對母女搭便車，沒想到母女倆卻隱匿疫情，即使有症狀也未戴口罩，導致這名李姓友人返台後確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），全身插管與死神搏鬥，讓李家人憂憤不已，相當難過。

溫玉霞上月26日在臉書發文指出，她得知1名友人由兒子送行欲自南非搭機返台，父子熱心讓同樣要返台的1對台灣母女順道搭車，而這對母女其實是要返台檢驗、治療武漢肺炎，也已經有打噴嚏、流鼻水等症狀，卻沒有告知李姓父子，在搭便車的80公里途中也完全沒有戴口罩。

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溫玉霞表示，母女抵達台灣後隨即確診，但對於曾與他人共處密閉車廂50分鐘且未戴口罩卻隻字不提，導致友人錯過提前篩檢的機會，隨後從防疫旅館再到待診中心，送醫後從隔離病房轉到加護病房，全身插滿12條管線與死神搏鬥，醫師更說，即使未來痊癒，肺部也將產生不可逆的纖維化。

溫玉霞說，事發後，友人的家人掛念遠在南非的兒子是否逃過一劫未被感染，他們憂憤不已，何以這對母女要隱匿疫情，讓友人父子暴露在染疫的高風險中，入境確診後亦不吐實，導致友人一再錯失檢測、治療的黃金時間。溫玉霞強調，病毒不長眼睛，做好隔離保護自己也保護、尊重他人，隱匿疫情是最自私的行為。

【隱匿病情是最自私的行為！！】 最近得知一位自南非返台的李姓友人確診的消息，令人為其遭遇深深惋惜與不平！提醒大家萬一有疑似被感染症狀，務必做好防護與隔離，千萬不要隱匿，以免害人不淺，造成難以彌補的傷害。 故事經過： 李姓友人由兒... 由立法委員溫玉霞發佈於 2020年8月26日 星期三

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