「超級油輪」斯里蘭卡外海起火 27萬噸原油成未爆彈

載有2百萬桶石油的超級油輪「新鑽石號」昨日上午在斯里蘭卡外海爆發大火。（路透）

2020-09-04 14:25:19

〔即時新聞／綜合報導〕一艘載有2百萬桶石油的「超級油輪」，昨（3）日在斯里蘭卡東岸的印度洋燃起大火，火勢延燒一天未止。斯里蘭卡海軍發言人表示，一名菲律賓籍船員受傷、另一人失蹤據推測已死亡。各界則擔憂油輪載有大量的原油，若是外洩到海洋，恐造成生態浩劫。

綜合外媒報導，油輪「新鑽石號」（New Diamond）載27萬噸原油和1700噸柴油，日前從科威特的港口出發前往印度，昨（3）日上午在斯里蘭卡外海爆發大火，斯里蘭卡海軍發言人席爾瓦（Indika Silva）今（4）日表示，船上共有18名菲律賓籍和5名希臘籍船員，一名菲律賓籍的工程師受傷，被送往地醫院，另一名失蹤的菲律賓籍船員，則被認為在鍋爐爆炸中喪命。

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根據斯里蘭卡空軍公布的照片顯示，煙霧從船隻的引擎室升起，其他區域沒有可見的損壞或火勢。席爾瓦指出，大火仍持續延燒，但席爾瓦強調，大火尚未蔓延到貨輪的儲油區，也沒有發生漏油事件。

空軍發言人維哲辛格（Dushantha Wijensinghe）則表示，空軍直升機正持續利用海水滅火，並已部署觀察機，隨時向當局回報現況。印度也派出多艘船艦協助滅火。

斯里蘭卡海洋保護局指出，將採取措施防止漏油。斯里蘭卡官員也警告，若是真的出現原油外洩，將會需要國際援助。7月底才爆發，日本貨輪「若潮號」觸礁事件，船上載有3800噸燃油，其中1000多噸流入海洋，造成模里西斯海洋生態危機。

超級油輪「新鑽石號」昨日爆發大火，一名菲律賓籍的船員受傷。（路透）

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