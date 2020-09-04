求和？5月爆發衝突以來 印媒：中國3度求見印度防長

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）。（歐新社資料照）

2020-09-04 13:13:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍自5月以來，頻頻在邊境和印度軍方發生衝突，甚至死傷慘重。印媒報導，印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）將與中國外長王毅會面，為雙方爆發衝突後首次外長會談。另有消息指，中國國防部長魏鳳和尋求與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）見面，但印方未有回應。

《印度斯坦時報》（The Hindustan Times） 報導，蘇傑生將出席9月10日在俄羅斯莫斯科舉行的上海合作組織外長會議，有消息指蘇傑生將與王毅會面。印度外交部3日證實，蘇傑生將參加9月10日的會議，但尚未正式宣布與王毅進行雙邊會談。

請繼續往下閱讀...

蘇傑生3日在印度智庫觀察家研究基金會（ORF）的一場線上活動被問到，將會與王毅談些什麼，蘇傑生說，「我們彼此認識很長一段時間，所以你可以有一個合理的猜測。」他並沒有透露細節。

蘇傑生在回答另一個有關中印問題時指出，現在不是雙邊關係中「最容易的時期」他補充說，「兩國達成和解是當務之急且至關重要，這不僅僅是對兩國自身而言。」

《印度斯坦時報》（The Hindustan Times）另一則報導，知情人士表示，中國國防部長魏鳳和到莫斯科出席上海合作組織防長會議（SCO），並尋求在期間與印度國防部長辛赫會面。這是自5月初中印邊境衝突爆發以來，中國國防部第三次尋求與辛赫會面。印方尚未回應中方要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法