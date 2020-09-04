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    防堵中國勢力 帛琉邀請美軍建基地

    帛琉總統雷蒙傑索致信美國國防部長艾斯培，邀請美軍在帛琉興建軍事基地。（路透資料照）

    帛琉總統雷蒙傑索致信美國國防部長艾斯培，邀請美軍在帛琉興建軍事基地。（路透資料照）

    2020-09-04 12:45:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期不斷擴張太平洋勢力，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上週前往我國太平洋友邦帛琉，批評中國的行動旨在破壞地區穩定及和平，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）則表示，歡迎美國在當地建設軍事基地。

    綜合外媒報導，雷蒙傑索在艾斯培訪問後，親自致信邀請美軍在帛琉建設聯合軍事基地，並定期使用。雷蒙傑索在信中提到，帛琉將歡迎美軍興建路上基地、軍港設施和機場，同時也呼籲美國駐軍至帛琉。

    儘管帛琉是個獨立的國家，但沒有軍隊，根據1994年美國與帛琉的自由加盟協約（Compact of Free Association），美軍有防衛帛琉的責任。雷蒙傑索在信中也建議美國海岸防衛隊（US Coast Guard）部署至帛琉，以協助巡弋當地龐大的海洋保護區。

    帛琉是台灣的邦交國之一，因為拒絕與台灣斷交，中國在2018年頒布對帛琉的旅遊禁令。雷蒙傑索並未直接點名中國，但在信中向艾斯培表示，「破壞區域穩定者」試圖利用帛琉因疫情陷入經濟危機之際伺機而行。

    雷蒙傑索指出，美國在帛琉興建基地不僅能夠強化美軍在太平洋的軍備，同時也能協助推動當地經濟。據報導，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創帛琉賴以為生的旅遊觀光產業。

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