軍情動態》澳洲將攜手韓華防衛公司 打造30輛自走砲車

澳洲將攜手韓華防衛公司，打造30輛自走砲車及15輛彈藥補給車，圖為韓華防衛公司K9自走砲車。（擷取自韓華防衛官網）

2020-09-04 10:31:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府3日宣佈招標書，預期將由韓華防衛澳洲公司（Hanwha Defense Australia）為澳洲建造、維護30輛自走砲車、15輛彈藥補給車及相關支援系統，另外，這項計畫將在澳洲吉朗（Geelong）進行，除了能為當地創造就業機會外，亦會讓澳洲進入全球K9自走榴彈砲車及K10彈藥補給車的供應社群內。

據《Defence Blog》報導，澳政政府在聲明中表示，「自走砲將會在吉朗區域打造，並在澳洲同一設施進行深度維護，在服役壽命中為系統提供支持」，連同今年澳洲宣佈的2020軍力架構計畫在內，藉由加強長期軍工產業參與，為澳洲軍隊關鍵能力帶來穩定供應。

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《Defence Blog》指出，澳洲國防工業部長梅莉莎（Melissa Price）表示，澳政政府會為澳洲當地創造最大化的就業機會，而韓華防衛澳洲公司目前已暫定將計畫命名為Land 8116，總預算高達澳幣13億元（約新台幣272.3億元）。。

韓華防衛澳洲公司執行董事卓（Richard Cho）表示，「非常感謝聯邦政府信任韓華，提供這次機會，對我們公司而言是一大成就，藉由攜手與韓華開始旅程，澳洲聯邦銀行將會因成為全球K9與K10自走榴彈砲系統社群而受益，帶來所有維護、培訓和供應全球的機會」。

作為擴大澳洲防國防工業基地的一部分，韓華防衛會在吉朗區域建造車輛，提升當地技術，預計吉朗的設施會成為全球K9自走砲車的維修及供應基地，整個計畫能創造多達350個就業機會，相關技術轉移將會讓澳洲工業深入製造及設計流程，這也是對工業基礎發展計畫最重要的事。

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