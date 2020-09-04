軍武新知》土耳其研發雷射導引地對地飛彈 未來將用於境外軍事作戰

TRGL-230經雷達導引的發射情形。（圖擷自「Azeri Defence」YouTube）

2020-09-04 10:13:30

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國防工業執行委員會成立的國防承包公司Roketsan，將著手研發土國首款雷射導引地對地飛彈TRGL-230，未來主要用於境外的軍事行動。

據《美國國防新聞週刊》（Defense New）報導， TRGL-230將與土耳其國造的無人機Bayraktar TB2配合，由TB2鎖定目標後再由地面基地發射TRGL-230，從而達到打擊目標的效果。

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TB2戰術無人機可執行偵察和情報任務，土耳其軍方目前正在使用TB2無人機，主要用於土耳其境內，以及在伊拉克、敘利亞接壤的邊界和庫德族激進分子戰鬥，土耳其在敘利亞東北部和伊拉克北部都有部署軍隊。

此外，土耳其無人機也大量投入利比亞內戰，畢竟土國派遣了軍事裝備和人員以支持利比亞現任總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）。

Roketsan消息人士透露，TRGL-230計畫已於今年4月展開，目前處於設計階段，完完全全都是國造，沒有任何外國技術參與。知情人士指出，這對軍方而言將是非常方便的選擇，因為按照計畫TRGL-230可以從任何地面平台發射。

土耳其先前已經具有軍機或無人機上發射的雷射導引飛彈，但TRGL-230將是土國首款具有地面發射能力的雷射導引飛彈。

土耳其國防承包商Roketsan將著手研發土國首款雷射導引地對地飛彈TRGL-230，圖為未來將和TRGL-230配合作戰的TB2無人機。（法新社）

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