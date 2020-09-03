武漢肺炎》全球超過2607萬人染疫 逾86.3萬人不治

台灣3日晚間7時為止，全球至少86萬3679人死於2019冠狀病毒疾病，至少2607萬4140人染疫。（美聯社檔案照）

2020-09-03 23:48:59

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日11時（台灣3日晚間7時），全球至少86萬3679人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少2607萬4140人染疫。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1707萬1200人被認為已康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球9月2日通報新增5944人病歿、26萬5250起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1184死）、美國（1080死）與印度（1043死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬5752人病故、611萬5030例確診，至少223萬1757人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬3780人喪生、399萬7865人染疫）、印度（6萬7376人喪生、385萬3406人染疫）、墨西哥（6萬5816人喪生、61萬957人染疫）、及英國（4萬1514人喪生、33萬8676人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有89人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（62人）、英國（61人）及智利（59人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計28萬2980死、751萬4827例確診；歐洲累計21萬6845死、406萬1430例確診；美國和加拿大累計19萬4923死、624萬4721例確診。

亞洲累計10萬879死、542萬7187例確診；中東地區累計3萬7014死、152萬6761例確診；非洲累計3萬316死、126萬9758例確診；大洋洲累計722死、2萬9460例確診。

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