武漢肺炎》阿聯失業率劇增 移工生存堪憂

阿聯當地受到疫情衝擊，許多企業不幸紛紛倒閉，使得當地的藍領移工拿不到工資及資遣費，不僅無法回國，在當地也求助無門，生存面臨危機。（美聯社）

2020-09-03 21:03:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，使得各國的經濟狀況急遽下降，連富有的阿拉伯聯合大公國也不例外，當地許多企業受到疫情及油價暴跌衝擊紛紛倒閉，迫使藍領移工拿不到薪水及資遣費，不僅無法回國，在當地也求助無門，生存面臨危機。

《衛報》報導，受到疫情及油價暴跌的影響，阿聯國內失業率大幅上升，其中藍領勞工所受到的影響最為慘重。在阿聯，藍領勞工有9成都是移工，如今失業的移工被困在當地，既找不到維生的新工作，也無法拿到原雇主的資遣費，在無法負擔阿聯高昂的生活費的情況下，只能與其它移工一起居住在條件惡劣的勞工宿舍中。

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在疫情爆發初期，阿聯政府曾經下令，雇用藍領移工的企業就算裁員，也必須持續負擔藍領移工在國內期間的食宿，但許多企業並未遵守此規定，因此如今當地的移工只能仰賴民眾捐贈的食物度日，但捐贈物資也供不應求。當地政府並未對此發表任何評論。

報導提到，即便各國有為當地移工加開返國班機，但許多移工表示，自己在母國有家庭要養，不可能空手回去，仍希望可得到工作應有的報酬。受訪移工說，「我想在杜拜工作，但是沒有人聽我們說話，也沒有人能體會我們的痛苦，更沒有人想到我們的未來」。

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