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    登山客全錄下！辣妹慢跑驚遇黑熊 還被伸掌「摸腿」

    一名辣妹在加拿大的登山路段慢跑時，竟有隻黑熊從草叢中出現，並用熊掌滑過辣妹的腿後離去，路過的登山客阿卜杜拉（Sam Abdullah）也把這一刻全都記錄起來。（圖取自YouTube）

    一名辣妹在加拿大的登山路段慢跑時，竟有隻黑熊從草叢中出現，並用熊掌滑過辣妹的腿後離去，路過的登山客阿卜杜拉（Sam Abdullah）也把這一刻全都記錄起來。（圖取自YouTube）

    2020-09-03 19:32:17

    〔即時新聞／綜合報導〕一名辣妹在加拿大的登山路段慢跑時，竟有隻黑熊從草叢中出現，並用熊掌滑過辣妹的腿後離去，路過的登山客阿卜杜拉（Sam Abdullah）也把這一刻全都記錄起來。目前當地人員指出黑熊會出手只是出於好奇，但該段登山路段仍暫時關閉，這隻和人類接觸的黑熊也將被捕捉，並可能面臨安樂死的命運。

    綜合外媒報導，位於加拿大高貴林市（Coquitlam）的「Coquitlam Crunch」是許多當地民眾前往登山或是健行、慢跑的好地方，近日卻有一名辣妹在慢跑時被熊「摸腿」，路過的登山客阿卜杜拉也將整段過程全部拍下。

    影片中可以看見，這隻黑熊從樹叢中走出，讓這名慢跑的女子當場僵住，接著黑熊更伸出熊掌摸女子的腿，阿卜杜拉開始大叫，打算分散這隻黑熊的注意力，最後女子順利逃離現場，黑熊也緩緩離去，並未造成任何生命危險或是威脅。

    阿卜杜拉事後打算衝上前和該女子詢問狀況，但女子已經跑走，無法追上，因此最後阿卜杜拉僅把影片分享至YouTube。

    當地人員已經建議到該處的遊客保持警戒，並採取預防措施；不列顛哥倫比亞省自然保護處接獲通報後，為了追捕這隻黑熊，也暫時關閉了該段道路。

    不過保護人員指出，其實這隻黑熊會出手只是出於好奇，並沒有對人類感到恐懼。而若這隻黑熊被捕獲，可能會面臨安樂死的命運，因此已有1600多人展開連署，指出這起事件的問題是因為人類侵犯了熊的領土，並非這隻黑熊的錯。

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