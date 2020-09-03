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    日媒稱有日籍記者遭逮捕 港警證實有日男被逮隔日保釋

    今天（9月3日）有日媒報導指出，有名日籍記者疑似因在反送中示威現場拍攝照片及錄製影片，結果被港警逮捕；港警在今天（3日）證實，確有一名日籍男子遭到逮捕，不過隔天即獲保釋，所涉及的案件仍持續進行調查。（彭博）

    今天（9月3日）有日媒報導指出，有名日籍記者疑似因在反送中示威現場拍攝照片及錄製影片，結果被港警逮捕；港警在今天（3日）證實，確有一名日籍男子遭到逮捕，不過隔天即獲保釋，所涉及的案件仍持續進行調查。（彭博）

    2020-09-03 20:45:44

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月3日）有日媒報導指出，有名日籍記者疑似因在反送中示威現場拍攝照片及錄製影片，遭到港警逮捕；港警在今天（3日）證實，確有一名日籍男子遭到逮捕，不過隔天即獲保釋，所涉及的案件仍持續進行調查。

    日媒《產經新聞》 在今天（9月3日）驚爆，有名在香港工作的日籍自由記者，經常在示威活動現場拍攝新聞照片及錄製影片，但8月31日疑似因為在九龍地區示威活動進行新聞攝影，結果遭港警逮捕；報導指出，他雖在香港出生，但從小在日本成長，於2016年返回香港居住，並持有標記為日本記者的記者證，也擁有香港護照。

    綜合外媒報導，日本官房長官菅義偉在今天（3日）的例行記者會上證實這項消息，表示日本駐香港總領事館已確認，有名日本人在8月31日遭到逮捕，隔日即獲得保釋；而有日本記者疑似遭捕的消息出現後，也受到港媒密切關注，《立場新聞》在詢問港警後獲得回應，港警指出在8月31日下午約5點半起，油尖區旺角港鐵太子站一帶有群眾聚集，港警多次警告後對拒絕離開者發起執法行動，共逮捕9男6女，而港警在其中一名36歲日籍男子身上搜出一隻疑似「氣槍」的物體，被依「涉嫌藏有仿製槍械」逮捕。

    港警強調，「該名日男沒有表明自己是記者，身上也沒有發現與記者工作有關的證件與器材等相關設備」，且他持有香港身分證，目前已獲保釋，所受之刑案港警也將持續偵辦。

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