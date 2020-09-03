美國限制駐美中國官員活動！中國外交部氣炸罵：反華妄想症

中國外交部發言人華春瑩批，這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。（美聯社）

2020-09-03 21:21:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院2日發表聲明，宣布多項針對中國駐美外交官員在美活動的限制。對此，中國外交部發言人華春瑩批，這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。

為回應北京當局對美國駐中國外交官員處處設限，美國國務院2日發表聲明，宣布包括中國駐美資深官員進入美國大學校園以及與當地政府官員會面時，必須取得國務院許可，以及中國使領館在其使領館外所主辦的50人以上文化活動，得經過國務院批准等多項針對中國駐美外交官員在美活動的限制。

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對此，華春瑩今（3）日在例行外交記者會表示，為美國駐華使領館人員在華進行正常活動提供便利，反觀美方自去年10月、今年6月兩次對中國駐美外交領事人員活動提出提前報備要求，這次要求又更進一步，甚至限制他們同美國地方官員私人和社交往來。這些行徑完全違背國際法和國際關係基本準則以及《中美領事條約》，於法無據、於理不合、於情不通。

華春瑩稱，美方此舉反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。「我們敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，停止阻撓兩國正常人員往來，停止破壞中美關係。中方將根據形勢發展作出正當、必要回應」。

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