為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國限制駐美中國官員活動！中國外交部氣炸罵：反華妄想症

    中國外交部發言人華春瑩批，這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。（美聯社）

    中國外交部發言人華春瑩批，這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。（美聯社）

    2020-09-03 21:21:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院2日發表聲明，宣布多項針對中國駐美外交官員在美活動的限制。對此，中國外交部發言人華春瑩批，這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。

    為回應北京當局對美國駐中國外交官員處處設限，美國國務院2日發表聲明，宣布包括中國駐美資深官員進入美國大學校園以及與當地政府官員會面時，必須取得國務院許可，以及中國使領館在其使領館外所主辦的50人以上文化活動，得經過國務院批准等多項針對中國駐美外交官員在美活動的限制。

    對此，華春瑩今（3）日在例行外交記者會表示，為美國駐華使領館人員在華進行正常活動提供便利，反觀美方自去年10月、今年6月兩次對中國駐美外交領事人員活動提出提前報備要求，這次要求又更進一步，甚至限制他們同美國地方官員私人和社交往來。這些行徑完全違背國際法和國際關係基本準則以及《中美領事條約》，於法無據、於理不合、於情不通。

    華春瑩稱，美方此舉反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。「我們敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，停止阻撓兩國正常人員往來，停止破壞中美關係。中方將根據形勢發展作出正當、必要回應」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》必也正名乎，叫我Taiwan Republic
    2020-09-03 17:48

    自由開講》必也正名乎，叫我Taiwan Republic
    美加倍奉還！ 限制中國駐美官員活動
    2020-09-03 06:21

    美加倍奉還！ 限制中國駐美官員活動
    機能佐景觀 富宇天匯大吞A7買氣

    機能佐景觀 富宇天匯大吞A7買氣
    美國務院發言人要求資訊透明 華春瑩：歡迎到中國「享受自由」
    2020-04-10 10:13

    美國務院發言人要求資訊透明 華春瑩：歡迎到中國「享受自由」
    反送中》中國瞎扯香港抗議是美國「作品」美國務院回應了
    2019-07-31 09:10

    反送中》中國瞎扯香港抗議是美國「作品」美國務院回應了
    3R原則收服科技股

    3R原則收服科技股
    國際今日熱門
    2020-09-02 23:13

    中國5歲女童遭擄走性侵 下體撕裂傷遭細菌感染命危

    2020-09-02 23:30

    前俄國記者被控叛國罪 恐實為媒體鎮壓受害者

    2020-09-02 22:37

    盼讓中共投鼠忌器！羅冠聰：能仰賴的只有國際潛在施壓

    2020-09-02 22:47

    理不直氣不壯！警告內蒙古人別遊行 中國官員被嗆到說不出話

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播