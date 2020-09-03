LOEWE推「香菜」味香氛重磅登場 網驚呼：天才！

西班牙高級時裝品牌LOEWE創意總監Jonathan Anderson推出該品牌居家香氛植萃系列，以香菜（左）、豌豆（中），以及甜菜根（右）等植物氣味作為香氛靈感。（圖擷取自Instagram＿jonathan.anderson）

2020-09-03 19:39:20

〔即時新聞／綜合報導〕香菜的氣味評價兩極，討厭香菜的人聞之喪膽，但喜愛香菜的人對香菜則是抱持多多益善的態度。而近來，西班牙高級時裝品牌LOEWE創意總監Jonathan Anderson推出該品牌居家香氛植萃系列，以香菜、豌豆，以及甜菜根等植物氣味作為香氛靈感。不尋常的香氛素材，迅速引起廣大網友討論，更讓網友不禁直呼「Jonathan Anderson簡直是天才」。

LOEWE創意總監Jonathan Anderson日前在個人Instagram發表LOEWE居家香氛（Home Fragrance）植萃系列，新推出的3款主題分別以「香菜」、「豌豆」，以及「甜菜根」作為香氛基底。

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奇特罕見的香水素材，顛覆了世人對於香氛的既定印象，也成功製造話題，網友紛紛驚嘆，「香草是我最愛的香草」、「我恨香菜」、「我好興奮啊」、「等不及要聞是什麼味道」。

另外，有網友表示，某些來自富裕城市的巴西上流階級人士厭惡香菜，因為對他們而言，香菜有股「窮酸味」，而高級時尚品牌LOEWE推出香菜款香水，令人迫不及待看到名流富人為了跟隨時尚，而爭相搶購這款「窮酸味」香水。對此，網友也不禁讚嘆，「Jonathan Anderson真是天才」。

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