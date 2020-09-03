中國副外長：美組建亞洲小北約 是南海和平威脅者

圖為美軍伯克級神盾艦「海爾賽號」神盾驅逐艦。（圖擷取自USS HALSEY DDG 97臉書）

2020-09-03 17:06:52

〔中央社〕中國外交部副部長羅照輝2日表示，美國介入南海事務，拉攏日本、印度和澳洲等國組成「亞洲小北約」，搞反華小圈子，奉行冷戰思維。他批評美國是南海和平的最大威脅者，地區合作的絆腳石。

羅照輝2日在「合作視角下的南海」國際視訊研討會上演講時，作上述表示。這場演討會是由中國外交部和中國南海研究院合辦。

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他說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍在全球肆虐，並指單邊主義和貿易霸凌主義盛行，美國攪局南海，遏阻中國，世界面臨的不確定、不穩定因素增加。

他指出，東亞合作系列外長會議將在下週舉行，「本地區國家就南海問題發出的信號無疑將引起關注」。

羅照輝稱南海是開放包容的，「中國和東盟（東協）各國從來無意將南海打造成自身的勢力範圍，也從未把南海作為地緣博奕的籌碼」，並指南海的航行自由根本不存在任何問題，指這只是「南海問題的麻煩製造者」炮製的藉口。

他批評美國介入南海事務，目的是「綁架地區國家」，在中國和東協國家間搞分裂，逼迫後者選邊站隊。「一個動蕩不安的南海只會服務美國的利益和全球野心，而地區國家卻不得不為此付出代價」。

羅照輝稱，「美國已成為南海和平的最大威脅者，已成為南海合作發展繁榮的攪局者和絆腳石」。

他更指美國拉攏日本、印度和澳洲組建「四國機制」（也被稱為亞洲小北約）搞「反華小圈子」，顯示美國仍奉行冷戰思維。

不過他也強調，中國不隨美國起舞，在堅定捍衛自身主權、安全和發展利益的同時，願和美國共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

近期中美關係緊張，美軍艦隊數度以維護「航行自由」為由，在南海巡航；中國軍隊也多次在南海舉行演習。

公開資料顯示，北大西洋公約組織成立於1949年，是歐洲及北美國家為防衛合作而建立的國際組織，也是二戰後西方陣營在軍事上戰略同盟的標誌。

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