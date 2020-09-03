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    「外交事務」刊文：美國應放棄模糊政策 明言協防台灣

    圖為美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）穿越台灣海峽畫面。（圖取自USS Mustin DDG 89粉專）

    圖為美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）穿越台灣海峽畫面。（圖取自USS Mustin DDG 89粉專）

    2020-09-03 13:53:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國持續處於緊繃關係，與台灣關係則升溫，美國智庫「外交關係協會」旗下刊物「外交事務」刊出文章分析，過往美國對待台海，採取模糊政策取得了成功，但現在局勢已經不同，美國應該要清楚表明，中國若武統台灣，美國將會做出回應。

    美國智庫「外交關係協會」旗下刊物「外交事務」（Foreign Affairs）網站，2日刊登會長哈斯（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks）的文章指出，40年來，美國共和黨和民主黨政府拒絕回答若中國武攻台灣，美國是否要保衛台灣的問題，華盛頓方面的模稜兩可，有助於勸阻中國統一的意圖，因為無法確定美國是否會保持觀望，同時，台灣也不敢宣布獨立，因為台灣也不確定美國是否會支持。

    但文章表示，現在中國軍事力量日益增強，模糊策略已不太能阻止中國，美國應該要實施明確的政策了，明確表明美國將對中國動武做出回應。美國可以在基於一個中國政策下改變政策態度，並將美中關係的風險降到最低，事實上，這樣的改變長期來看，反而會加強美中關係，因為降低的台海戰爭的可能性。

    文章認為美國在台海已非穩居上風，情勢反而是對中國愈來愈有利，等待中國行動，而非事先決定是否干預，是災難的根源。文章也提到，在習近平的領導下，中國變得愈來愈敢於提高自身利益，最快可能2021年推動武統，阻止台灣宣布獨立已經不是主要問題。

    文章憂心，假如美國不對中國動武做出回應，日韓等美國盟友將認為美國並不能夠依靠，甚至轉而投向中國。台灣的高科技能力也將為中國所有，中國的軍隊不再被第一島鏈束縛，能夠投放到整個西太平洋。要防範中國的侵略主義，美國應該採用立場更明確的戰略，讓中國不會錯誤估計美方立場，降低台海戰爭的可能性。

    文章建議，美國可以透過總統聲明以及行政命令來表達新政策，重申美國對一中的支持，但也強調若台灣遭中國攻擊，美國將會做出回應。

    另外美國也應該在增派空軍、海軍至該區域，並與日韓協商，若台灣陷入緊急狀況，這些盟友能提供什麼協助。美國國會也應該通過立法，若中國攻擊台灣，將遭到嚴厲制裁。美國也應該與台灣合作，協助台灣保護選舉安全與網路安全，並與台灣探討自由貿易協議，保障台灣經濟的活力。

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