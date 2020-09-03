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    首頁　>　國際

    德國檢驗證實 俄異議領袖納瓦尼遭神經毒劑攻擊

    2020-09-03 00:53:01

    〔中央社〕批評俄羅斯總統蒲亭不遺餘力的反對派領袖納瓦尼，在俄國疑似遭人下毒陷入昏迷後，轉送柏林接受治療，德國政府發言人今天表示，納瓦尼遭蘇聯時代「諾維喬克」神經毒劑攻擊。

    德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）發出電郵聲明說，德國軍方實驗室進行血液採樣檢驗得出「確鑿證據」，證明俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）因諾維喬克（Novichok）神經毒劑中毒。

    諾維喬克神經毒劑曾於2年前用來毒害一名旅居英國的叛逃俄羅斯雙面間諜及其女兒。

    塞柏特又說：「德國政府將會把此調查結果，通知歐盟和北約（NATO）夥伴。德國將會根據俄羅斯的回應，與歐盟和北約夥伴討論出適切的共同回應。」

    俄羅斯先前已因6年前兼併烏克蘭克里米亞地區（Crimea）遭西方國家實施制裁，再度與歐洲國家或美國對峙，可能會進一步傷害俄國經濟。

    在德國政府發表聲明後，俄羅斯盧布兌歐元匯價擴大貶勢。

    44歲的納瓦尼是在從西伯利亞多木斯克市（Tomsk）飛往莫斯科的航班上病倒，其後被轉送到德國柏林的醫院治療。

    諾維喬克是蘇聯軍方於1970年代和1980年代開發的一系列致命神經毒劑名稱。

    聲明表示：「納瓦尼成為在俄羅斯境內遭化學神經毒劑攻擊的受害人，這是令人震驚事件。德國政府以最強烈措辭，譴責這起攻擊事件。」

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