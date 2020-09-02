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    海邊拍婚紗照4人遭浪捲走 新郎緊抱新娘最後仍天人永隔

    中國浙江有對新人與婚攝團隊昨天前往海邊拍攝婚紗照時，包括新人在內有4人不幸遭浪捲走，4人中只有新郎幸運獲救，包括新娘在內2人死亡、1人失蹤。（圖擷取自《頭條新聞》）

    中國浙江有對新人與婚攝團隊昨天前往海邊拍攝婚紗照時，包括新人在內有4人不幸遭浪捲走，4人中只有新郎幸運獲救，包括新娘在內2人死亡、1人失蹤。（圖擷取自《頭條新聞》）

    2020-09-02 23:52:45

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「梅莎」持續往朝鮮半島前進，其廣大的環流也造成鄰近沿海有長浪發生，然而中國浙江有對新人與婚攝團隊昨天（9月1日）前往海邊拍攝婚紗照時，包括新人在內有4人不幸遭浪捲走，當局也緊急派遣搜救人員前往救援，但還是傳來噩耗，4人中只有新郎幸運獲救，包括新娘在內2人死亡、1人失蹤。

    綜合外媒報導，這對新人與婚攝團隊昨天（1日）在浙江溫州的洞頭島沿岸拍攝婚紗照時，結果拍到一半有大浪襲來，造成這對新人、攝影團隊共5人全部被大浪捲走，最後只有1名團隊成員拚命爬回岸上。

    當局獲報後趕緊派遣搜救人員前往救援，但不幸的是今天（9月2日）仍傳來噩耗，新郎被救起時一度沒有生命跡象，但送往醫院急救後撿回一條小命，而新娘與化妝師不治身亡，這對新人也天人永隔；而攝影師則失蹤，目前仍持續進行搜救。

    根據現場應急救援隊隊長楊森權表示，當天他們獲報趕抵現場時，已經看到新郎在海面上載浮載沉，並緊緊抱住新娘，另外也發現化妝師，趕緊將眾人依序救上岸，但化妝師與新娘最後仍不治身亡；他指出，現場是當地一處漂亮的景點，新人當時站在一塊大石頭上拍照，但當天最高的浪甚至達6、7公尺，且現場沒有人知道該處的潮汐時間，結果幾個大浪就把所有人都捲走了。

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