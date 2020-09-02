王毅出訪處處碰壁 華爾街日報：想聯歐抗美卻鎩羽而歸

中國外交部長王毅（見圖）出訪歐洲5國處處碰壁。（美聯社資料照）

2020-09-02 21:49:47

〔中央社〕中國外長王毅出訪歐洲5國處處碰壁，美國「華爾街日報」報導分析，中國為改善與歐洲關係、對抗美國影響力而展開的外交攻勢，迄今未能取得明顯成效。

王毅從8月25日起至9月1日，一連訪問義大利、荷蘭、挪威、法國、德國等歐洲5國，被認為是北京選擇歐洲作突破，試圖瓦解以美國為首的西方國家包圍圈，而王毅前腳剛走，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪後腳就將訪問希臘、西班牙。

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分析中國連番向歐洲出擊，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）分析指出，王毅訪歐的修睦之旅成效不顯著，像是來到最後一站德國就遇到難堪。

王毅人在德國卻威脅訪問台灣的捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）要「付出沉重代價」，德國外長馬斯（Heiko Maas）與王毅共同出席聯合記者會時予以反擊說：「在歐盟，我們共同且以尊重的態度跟國際夥伴打交道，威脅並不符合這種行事方式。」

中國多年來是德國最大的貿易夥伴，總理梅克爾（Angela Merkel）與北京維持友好關係，且通常避免公開批評中國。

報導指出，中國為改善與歐洲關係、對抗美國影響力而展開的外交攻勢，目前為止未能取得明顯成效，王毅到訪德國前，即便是在更為友好的國家也遭受質疑。

王毅訪歐期間，香港民主運動人士如影隨形跟全程，並聯合當地的政治人物譴責中國打壓香港。

接待王毅的部分國家官員公開批評了北京的政策，其中包括義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）。義大利曾簽署參與中國一帶一路基礎建設倡議的諒解備忘錄，迪馬尤仍稱，香港的自治不容置喙。

報導指出，截至目前為止，歐洲一直避免選邊站，但就在中國被指控隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19）初期疫情及可能藉由華為（Huawei）電信設備監控西方國家的資料傳輸後，緊張關係開始浮現，而北京限制香港人權又威脅台灣更是雪上加霜。

這是疫情爆發以來王毅首度出訪歐洲，敦促歐洲從政治和經濟層面抗中的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），今年已經兩度造訪當地。

分析人士認為，中國的目標就是要防範反中共識在歐盟浮現，並避免歐洲涉入中美僵局。

德國外交政策協會（German Council on Foreign Relations）資深研究員狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）表示：「目前歐洲是兵家必爭之地，北京想避免任何經濟脫鉤，並設法維持世界工廠的地位。」

儘管如此，狄雨霏指出，迄今歐洲對中國的批評僅限於措辭而非政策，她說：「美國已經採取很多讓中國感到不安的行動，不過目前為止在歐洲方面，我們看到了很多的討論。」

「華爾街日報」的分析還提到，外交政策專家稱，中國急於在美國大選前先發制人，阻止美國與歐洲形成對抗北京的同盟陣線，但無論美國大選結果如何，都不太可能產生一個對中國較友善的政府。

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