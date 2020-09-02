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    獲五大派系 支持 菅義偉：繼承安倍路線

    日本官房長官菅義偉今天傍晚召開記者會宣布出馬參選自民黨總裁。（路透）

    日本官房長官菅義偉今天傍晚召開記者會宣布出馬參選自民黨總裁。（路透）

    2020-09-02 21:30:44

    〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕日本官房長官菅義偉今天傍晚召開記者會宣布出馬參選自民黨總裁，他表示，國難當頭之際，政治不能有一天的空白，為了讓國民早日回復安心的生活，經過深思熟慮決定參選，他並表示將繼承安倍路線，竭盡全力推動政務。菅義偉目前在黨內七大派系中已獲五大派系的支持，幾乎篤定當選，今天的記者會吸引各大媒體擠爆會場，規格不亞於首相就職記者會。

    自民黨總裁選舉將在8日公告、14日投開票，政調會長岸田文雄和前幹事長石破茂已於昨天宣布參選，菅義偉選擇晚一天宣布參戰。他在記者會開頭的演說中提到自己出身豪雪地帶的秋田農家，高中畢業後因為不想繼承家業到東京就職，在一家小工廠工作兩年，後來進入法政大學完成大學學業，畢業後曾在一家民間企業工作，認清唯有政治才能讓國家動起來。

    所以26歲起擔任橫濱市議員小此木彥三郎的秘書，11年後當選橫濱市議員，當時已38歲，47歲轉戰眾議員當選，菅義偉表示，他沒有地緣和血緣的背景，一切從零開始。

    菅義偉也提到他在第四次當選眾議員後，獲安倍內閣提拔為總務相，當時他認為很多人和他一樣都是從地方來到都市討生活，希望回饋生養的故鄉，所以他創設了「故鄉稅」，他也舉出活用電力水庫和農用水庫，在颱風來襲時發揮防洪的效果，還有降低手機資費、招攬外國觀光客、農產品外銷等政績。

    菅義偉也提到，日本面臨了前所未有的國難，當前最重要的是如何在防止疫情擴大的同時，維持社會經濟活動，疫情過後還有很多已見績效的改革必須持續下去，包括高齡少子化問題、戰後外交總決算的外交、安全保障、北韓綁架人質問題，還有修憲。

    令和歐吉桑 史上在任時數最長的官房長官

    日本放送協會（NHK）報導，現年71歲的菅義偉已當選8次眾議員，他在安倍重掌政權後開始擔任官房長官，在任日數至今超過二千八百天，創下史上在任時數最長的官房長官，去年四月他發布新年號「令和」，被稱為「令和歐吉桑」。

    菅義偉擁有不分朝野的廣大人脈，NHK報導中僅列舉他和公明黨的支持團體創價學會，還有日本維新會代表、大阪市長松井一郎關係良好。實際上也有人說，即使自民黨開放地方黨員投票，以菅義偉長年經營地方打下的基礎，也能拿下高票。

    人氣高 記者會「像首相就職演說」

    菅義偉今天的參選記者會吸引了上百名媒體記者參加，把會場擠得水洩不通，會中還有記者因為搶不到發問機會而大聲咆哮，這種情景岸田和石破的記者會中並未出現，日本網友也透過網路直播收看，菅義偉說明自己的出身背景，強調他的三無「無學歷、無派閥、無背景」的平民身分，以及他的政治之路「無地盤、無看板、無口袋 」從零開始，在網路話題度非常高，有的網友還說，好像在聽一場首相的就職演說。

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