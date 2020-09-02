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    擴大禁令！印度再封殺118款中國APP 百度、絕地求生入列

    印度政府今日宣布再封殺118款中國APP，包括百度。（路透）

    印度政府今日宣布再封殺118款中國APP，包括百度。（路透）

    2020-09-02 21:23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕印度和中國再度因邊境衝突陷入緊張關係，隨著局勢升級，印度政府今（2）日宣布再封殺118款中國APP，這次包括百度、支付寶以及騰訊的「絕地求生」（PUBG）。

    綜合外媒報導，印度電子和通訊技術部週三發布一份名單，列出禁止在印度市場上銷售的118款中國APP，稱這些APP「對印度的主權和完整性，印度的國防、國家安全和公共秩序造成損害」。

    這是印度政府第3次發布針對中國APP的封殺名單，第1份名單在加爾萬河谷衝突造成20名印度官兵喪生後，於6月29日公布，印方封殺TikTok、UC瀏覽器等59款中國APP。

    7月發布了另一份針對47款中國APP的封殺名單後，許多人想知道為何允許騰訊廣受歡迎的遊戲「絕地求生」留在印度市場。

    如今，在班公錯湖谷衝突發生後，印度最新一份名單不僅封殺「絕地求生」，百度、支付寶、企業微信（WeChat Work）和傳說對決（Arena of Valor）也被禁止。

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