擴大禁令！印度再封殺118款中國APP 百度、絕地求生入列

2020-09-02 21:23:37

〔即時新聞/綜合報導〕印度和中國再度因邊境衝突陷入緊張關係,隨著局勢升級,印度政府今(2)日宣布再封殺118款中國APP,這次包括百度、支付寶以及騰訊的「絕地求生」(PUBG)。

綜合外媒報導,印度電子和通訊技術部週三發布一份名單,列出禁止在印度市場上銷售的118款中國APP,稱這些APP「對印度的主權和完整性,印度的國防、國家安全和公共秩序造成損害」。

請繼續往下閱讀...

這是印度政府第3次發布針對中國APP的封殺名單,第1份名單在加爾萬河谷衝突造成20名印度官兵喪生後,於6月29日公布,印方封殺TikTok、UC瀏覽器等59款中國APP。

7月發布了另一份針對47款中國APP的封殺名單後,許多人想知道為何允許騰訊廣受歡迎的遊戲「絕地求生」留在印度市場。

如今,在班公錯湖谷衝突發生後,印度最新一份名單不僅封殺「絕地求生」,百度、支付寶、企業微信(WeChat Work)和傳說對決(Arena of Valor)也被禁止。

Government blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order: Govt of India



PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work & WeChat reading are among the banned mobile apps. pic.twitter.com/VWrg3WUnO8